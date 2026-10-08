Massimo Capalbo pubblica il primo volume sui nemici di Zagor

Comunicato stampa

Creato nel 1961 da Sergio Bonelli, con l’alias di Guido Nolitta, e Gallieno Ferri, Zagor è uno dei più amati e longevi personaggi del fumetto italiano. Le sue avventure – ambientate nella prima metà dell’Ottocento a Darkwood, un’immaginaria foresta situata nel nord-est degli Stati Uniti – sono caratterizzate da una felice commistione di generi, di cui è specchio la ricca e multiforme galleria di avversari affrontati dall’eroe.

Un’autentica “Armata delle Tenebre” composta da scienziati pazzi, vampiri, licantropi, demoni, fuorilegge, serial killer, pirati, streghe e stregoni, druidi, samurai, ninja, extraterrestri, alchimisti, mutanti ecc.

Proprio ai più memorabili fra questi antagonisti è dedicato Zagor Villains, che ne propone una dettagliata analisi a opera dell’esperto divulgatore e studioso bonelliano Massimo Capalbo, accompagnata dall’attenta segnalazione dei riferimenti storici, letterari, cinematografici e fumettistici.

Il Volume I contiene nove corpose voci, che vanno dalla A di Akkroniani e Avvoltoio alla C di Capitan Serpente e Collezionista, passando per la B di Basileo, Bimbo Sullivan, Olaf Botegosky, Lew Bradley e Butcher.

Il testo è corredato da oltre 120 immagini.

Zagor Villains – vol. I

Massimo Capalbo

Autoproduzione, 2026

199 pagine, cartonato/brossurato – 26,99/20,99 €

ISBN: 9798160079028/979-8160069029