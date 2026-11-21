Alessandro Ripane è stato ospite di Lo Spazio Audace – Vignette e caffè, il format frutto della collaborazione tra Lo Spazio Bianco, Audaci e Sono Cose Serie, a Lucca Comics & Games 2026 per parlare di Non ho niente da dire, pubblicato da Eris Edizioni. Una conversazione che ondeggia fra nonsense e idee illuminanti.

Ciao Alessandro, benvenuto a Lo Spazio Audace. Di cosa stavamo parlando?

Immaginati un po’ i Napalm Death che per aprire un concerto mi fanno Annalisa. Esempio, eh. Cioè, pensa che figata E sono obbligati a farlo, sono obbligati per legge. Guarda che non è male. Cioè, sarebbe incredibile, sennò automaticamente il concerto non è valido. Ho detto Annalisa solo perché è Ligure come me, eh.

Tutte le nostre domande non hanno più senso… non sono bruciate, non hanno proprio più senso.

Ma infatti a questo punto prendiamoci ‘sto decaffeinato. E questa cos’è? Immagino sia lo zucchero per il caffè, o qualcosa per tirarci su un attimo?

È la nostra clessidra.

Quindi immagino che qui… Voi mi state dicendo che ci sono delle tempistiche…

Sì, dai, partiamo con l’intervista. Ma a questo punto non sappiamo cosa dire…

Allora, io ancora meno, fate voi.

Hai portato il libro di cui parliamo?

Ma secondo te, stamattina mi sono svegliato e… a parte che mi hanno messo a dormire dalle suore… guarda che lassù ho qualcuno che…

Ma tu sei di Milano, Alessandro?

Scusa. Io sono Milano. Cioè io sono… Beppe Sala.

Ma sei ligure, di dove?

Questa intervista parte malissimo, Liguria di dove? Quanti liguri ci sono in Liguria? C’è Genova e basta.

La Spezia, Albenga, Sanremo…

La Spezia è una gran bella città della Toscana e Sanremo è quasi a Barcellona. E la Francia è Savona. Sono genovese.

Quindi paghi tu tutti i caffè di stamattina?

Ma guardate, io con quello che ho guadagnato in questa Lucca Comics…

Adesso ti lasciamo bere il decaffeinato e poi iniziamo davvero.

C’è un punto in cui diventerò serio e stonerà tutto. Mi metterete in difficoltà, sicuro.

Il tuo nuovo libro parla di opinioni. Come si fa ad avere un’opinione, nel mondo di oggi?

Vedi, avete fatto i simpatici finora e adesso mi pugnalate! Già le vostre facce sono cambiate rispetto all’inizio. Come si fa ad avere un’opinione in questo mondo? E beh, è facilissimo. Si viene bombardati da ‘ste opinioni. Quando cammini, o anche già qui, in questo momento, di balloon ne vediamo diversi. Le opinioni, come per i fumetti, vengono prodotte, ce le compriamo, sono un bene immateriale. E cavolo, nel fumetto poi si dovranno interfacciare con la raccolta differenziata delle opinioni. Noi invece abbiamo forse ancora la fortuna che non si vedono i balloon, nel nostro mondo. Però alla fine cambia ben poco… ho notato che non si vendono balloon nei negozi, ma è molto simile, perché è molto facile: se sei cresciuto in un modo, hai quelle, diciamo. Poi avevo una gran paura per questo fumetto, cioè mi cagavo addosso, perché mi sono detto “Non è che può essere interpretato male? Che sembri che io dica che tu non devi avere opinioni?”. Assolutamente no, tu devi assolutamente continuare le tue cause.

Semplicemente nasce dal disagio, dal disagio specifico di dover sempre dire qualcosa per esistere. Io vi devo ricordare ogni minuto quanto sono fico su Instagram, io ve lo devo sbattere in faccia: guarda cosa ho mangiato, guarda dove sono stato, belin hai visto che fisico che ho? E non dobbiamo aggiungere più nulla della mia provenienza, perché qua sono diventato il Gabibbo praticamente.

Nel libro i balloon-opinioni vengono prodotti in fabbrica. C’è una fabbrica reale di opinioni che ti ha ispirato quella immaginaria del fumetto?

Beh, visto che in questo momento siamo a Lucca, ma spiritualmente siamo tutti vicini al Piemonte, direi tutte le zone di Novi Ligure…

Ah no, scusa, scusa, scusa, chiedo scusa… possiamo dire i nomi di brand famosi?

Si?

La Iplom, che è la cosa più bella, la Iplom, quella che c’è nella Serravalle tra Genova e Milano. Ve lo ricordate Windows 98 che aveva i tubi 3D che si creavano così?

La Iplom è il palazzo Pompidou della Valle Scrivia con tutti ‘sti tubi e cose, ed è forse una delle ispirazioni maggiori. Grazie basso Piemonte, per averci donato la Liguria e esservi presi Novi Ligure, che tanto non serviva in Liguria. Ce ne liberiamo.

Non ho niente da dire è un fumetto pieno di parole, fabbricato coi ballon, addirittura il protagonista è una sorta di crasi di ballon… ma è muto. Come hai creato questo crash di sistema? Quanto hai studiato e quanto è stato faticoso costruirlo in modo che reggesse?

Ahimé mi stimolate una risposta seria. Guarda, sai quanta fatica c’è stata dentro a questo fumetto? Zero, ovviamente! Per il semplice fatto che io, cazzarola, io faccio una vita terribile, vivo a Milano nel lusso più sfrenato, nell’opulenza più bieca. Io devo anche divertirmi, cioè, mi rendo conto che il fumetto è un parto, è difficile, devi stare da solo in pantofole, in mutande, davanti a un computer a disegnare… perché poi io qua parlo tanto con voi, ma se lavoro devo avere una mia solitudine, perché sennò non faccio una sega.

Di conseguenza cosa accade? Accade che parte del fumetto sta dietro a un concetto, c’è la parte più intellettuale, un po’ più così. Però io penso che devo divertirmi e secondo me nelle opere si vede che le persone si sono divertite a farle, secondo me esce questa cosa e spero che si noti che ci sia anche dietro un divertimento nel farlo. E quindi no, non è stato faticoso. Io poi lavoro come illustratore, quindi sono abituato che se tu mi chiami per un lavoro, la traduzione di ogni tuo messaggio è “Sono nella merda, domani mattina mi serve questo, aiutami, ho finito i crediti di chatgpt, del generatore di immagini, aiutami tu”. Quindi sono abituato a un lavoro tendenzialmente molto rapido. Però per divertirmi al massimo – cosa che magari per un’altra persona è tipo Tafazzi, martellate sulle palle, invece per me è uno sballo – io so, anche per le opere precedenti che ho fatto, io so come deve iniziare, come deve finire e alcuni passaggi che devono succedere. Nel mezzo è tutto freestyle ed è molto stimolante questa cosa. Perché ogni pagina che giro… io ragiono sempre in splash page perché mi aiuta a impaginare in una maniera un pochino più fluida – tutti i miei lavori sono molto rapidi, sono quasi dei platform, cazzarola – insomma ho notato che ogni pagina che finisco è “Ok, come ne esco da questa situazione?” e la pagina dopo è una sfida nuova. Così è molto stimolante e mi tiene attivo. Come anche non usare una griglia così statica, un po’ perché provi a sperimentare qualcosa di più azzardato, più cinematografico magari, un po’ appunto per tenermi sveglio durante le sessioni di inchiostrazione.

Quindi hai una scaletta molto ampia e poi lavori a braccio, senza sceneggiatura?

Non ho sceneggiatura, io sono incapace a scrivere, ho fatto 18 anni di liceo artistico, mia madre mi ha detto “Vuoi andare all’università? Ma che cazzo stai dicendo? Vai a lavorare, scemo!” Quindi cos’è accaduto? È accaduto che io sono un fumettista prestato al mondo del fumetto. Nasco da illustratore, fumetti ne leggo veramente pochi, ho degli interessi, il fumetto lo toccano a volte, ma non sono un avido lettore di fumetti. Di conseguenza vedo dei miei colleghi carissimi che hanno una profondità, delle cose che io non oso. Ho imparato a scrivere la settimana scorsa, non riesco ad avere quella profondità. Però ho capito, credo di aver capito più o meno alcune cose che mi riescono decentemente e allora punto su quelle. Infatti le mie opere per il momento, poi magari la prossima sarà diversa, ma le mie opere sono tendenzialmente studiate come dei lunghi piani sequenza. Perché il mio interesse principale è più sul cinema, più sulla musica, rispetto che letteratura o fumetto. Poi magari se ne può parlare, possiamo litigare però ecco, sono quelle le cose che mi muovono più che altro, che mi fanno uscire di casa, che mi fanno essere qua in questo momento, che mi hanno insegnato a fumare, insomma, queste cose.

A proposito di piano sequenza, anche in altri tuoi lavori c’è una caratteristica ricorrente, tutto diventa un inseguimento, una corsa.

Bravissimi e grandi che avete capito il gioco, l’avete sgamato! Però lì mi serve appunto un pochino perché già mi faccio magari dei pipponi intellettuali che possono essere pesanti… cioè l’atra volta ho fatto Hai rubato anche tu questo disegno? E lì si ride, si scherza sulle robe che mi hanno rubato, però mi son preso delle grandi vendette…

Soprassediamo per non incorrere in qualche querela…

No, no, no, ma più che altro la Iplom, che ho citato prima… non lo so, quando passo dalla Serravalle c’è un fuoco che non si è mai spento, quindi immagino che…

Comunque l’inseguimento è un po’ per mascherare il pippone, non intellettuale, però il ragionamento è che si cade molto facilmente nel piagnisteo. Voglio dire, mi hanno rubato il disegno nel libro prima, è facile dire “Uffa, me l’hanno rubato, che palle, sono una vittima”. Non ho niente da dire nasce da un mio disagio e da un’idea che avevo di voler giocare con i balloon. E poi dal fatto che veramente non ho niente da dire di questa cosa qua. Nasce da un disagio che ho provato ultimamente, che deriva dal fatto che non sono amante dei social. Di conseguenza, da quando ho provato a usarli di meno, parliamo in milanese, “il fatturato, figa, è calato”. Perché devi costantemente essere vivo, devi costantemente ricordare a tutti che esisti, che fai, che sei tanto figo, che hai fatto questo, eccetera. È proprio questo il nervo scoperto che mi ha scatenato questo disagio. Quindi la corsa serve per mascherare la parte più di concetto. Inizialmente il fumetto doveva essere con delle facce umane, però mi spegneva un sacco l’ironia. A me serve qualcosa per parlare delle cose che voglio dire di leggero, ironico. A me piace un libro che si legga velocemente e che sia appunto un piano sequenza, quasi un platform, ed ecco l’inseguimento. Il primo che feci con Edizioni BD, Ramon hai sgarrato, funziona esattamente come un platform.

Parlavi di cinema. In Non ho niente da dire sembra di trovarsi davanti a una versione ironica di un film di fantascienza immaginata da Truffaut, una specie di Fahreneit 451, anche se esteticamente diverso.

Beh, io cosa devo dire di più? Grazie mille. Cioè, Truffaut, dici niente? Paradossalmente tra l’altro, se non dico una cazzata, Truffaut ha fatto alcuni film che mi hanno poi ispirato alla ricerca… cioè Truffaut ha fatto Effetto Notte, porca miseria. Tutta la roba che faccio per giocare con il fumetto nasce da fumetto sui fumetti, questa roba qua. Ramon hai sgarrato era esattamente un fumetto fatto, studiato, pensato per tirare avanti il linguaggio del fumetto il più possibile, per spingerlo il più possibile e vedere fin dove può arrivare. Anche qui, la cosa che mi fa ridere è che cazzo, ci sono certi fumetti con pagine spesso occupate da enormi balloon che vediamo solo noi, perché gli attori del fumetto non li vedono. Hanno gran parte della scena occupata da balloon e mi son detto “pensa se li vedessero anche loro? Sarebbe divertente”. Adesso ti anticipo la domanda: “di cosa sono fatti i balloon?” Ecco, sono tipo la mozzarella, la burrata. Me l’ha chiesto qualcuno l’altro giorno: “Ma sono più pelosi o…?” Ecco sono le domande che mi lasciano tipo “Mo’ che cazzo gli dico?” Io gli ho detto “mozzarella” e se sei allergico ai latticini cazzi tuoi, non leggi i fumetti.

Domanda marzulliana: questa tua voglia di giocare con il linguaggio deriva dal fatto che, come dicevi, il fumetto per te è più una tangente che una passione e quindi ti senti più libero?

Sì, assolutamente sì, proprio perché non sono buono a fare altro, o meglio, quando non sei bravo. ci sono tipo le band no, le band fichissime che hanno i capelli lunghi, gli assoli sui grattacieli… poi c’è magari un certo punk dove la gente non sa suonare però trova comunque una forma espressiva. Ecco, io sono per i capelli lunghi… no, scherzo, è esattamente il contrario. Come dicevo non riesco ad avere la profondità di altri, perché ho letto meno di quanto avrei dovuto leggere e non ho una formazione che aiuterebbe ad avere un tipo di narrazione più intensa su certe cose. Su questo sono mancante, un pochino più debole e quindi cerco di sfruttare le cose che invece conosco, le mie ispirazioni, un pochino a mio vantaggio.

Che tipo di riscontro stai trovando col pubblico in questi giorni?

Di che pubblico parlate? Se state parlando delle suore dove sono alloggiato, sta andando alla grande! Mi sono ritagliato un bilocale nel regno dei cieli, più o meno! Però devo dire che sta andando bene, per la prima volta sono veramente contento. Pian piano c’è interesse, c’è gente che aveva già preso dei lavori prima che è tornata… per chiedermi il reso! No è andata molto bene, poi mi diverto sempre se c’è il modo di chiacchierare. Un sacco di gente l’ha letto e la cosa che mi fa più godere è che la mia paura di cui vi parlavo prima, quella che l’idea sull’opinione potesse essere fraintesa, non si è verificata anzi, se ne discute e io non fornisco le soluzioni, posso dare degli spunti, una riflessione, invitare a leggere il libro e divertirsi. Se poi stimolo mezza cosa, mezzo pensiero, io già ho vinto. Sono contento di questa cosa e devo dire che con alcuni lettori ho fatto questo discorso e mi hanno detto tutti che è chiaro che non sto invitando a non avere opinioni, anzi il contrario, e questo mi toglie un peso enorme, un macigno.

Adesso cosa bolle in fabbrica?

Intanto dobbiamo cercare di tornare da Lucca a sani e salvi e senza gommapiuma addosso, perché a diventare cosplay ci inciampi in un attimo. Non vorrei tornare… io ho abbandonato una fidanzata a Milano e se torna Alessandro Ripane è meglio… ma forse sai che è più contenta se ritorna Goku? Sai che forse è più contenta se ritorna Spiderman, sai quegli Spiderman un po’ col belino mollo, con il vestito troppo largo, i capelli…

Ecco ho fatto l’intellettuale fino adesso… perché faccio i fumetti? Ma per i cosplayer! Io vengo a Lucca per vedere i cosplayers allo stato brado, ma di cosa stiamo parlando? Ma che sogno è tutta ‘sta gomma piuma inespressa? Bellissimi!

No adesso bolle in pentola che è appena è uscito questo libro e poi principalmente ho progetti di illustrazione che non vi sto a dire perché sono molto più noiosi, cioè più statici, per dei brand che sicuramente conoscete che sono il male. Io ho questa fascinazione per l’impero quindi… In realtà ho già un’idea però non è ancora il momento di parlarne, vediamo un attimo…

Però l’anno prossimo ti vogliamo intervistare di nuovo, quindi fai in modo di essere qui con qualcosa…

Ma non vi preoccupate! Anche le suore del convento che mi ospitano mi hanno detto fai un fumetto perché ti vogliamo…

Non dirci perché ti vogliono…

Guardate, poi vi lascio, ma questa ve la devo dire perché è la cosa più figa. Allora a un certo punto, quando mi hanno buttato in pasto alle suore… per sedurre questa anziana signora – che io la prendo in giro ma è tenerissima, è stata carinissima – a un certo punto stavamo parlando, mi stava facendo vedere la camera eccetera… e c’è un piccolo ragno che le camminava sul velo, ma minuscolo, un piccolissimo ragno. E io ho detto questa è la mia occasione per sedurla e allora essendo a Lucca Comics gliel’ho tolto e le ho detto “Scusi signora, le tolgo questo così non mi diventa Spiderman”. Lei non ha assolutamente, minimamente colto la citazione… nulla… però è stato fantastico.

Grazie per la disponibilità Alessandro!

Intervista realizzata il 1 novembre 2026 a Lucca Comics & Games.

Alessandro Ripane

Alessandro Ripane nasce a Genova nel 1989. Per tutto il periodo dell’infanzia Alessandro fu un esperto di animali feroci e supereroi, conoscenze che si rivelarono ben presto inutili, visto che nella sua amata città natale non era (ed è tutt’ora così) presente nulla di tutto ciò. Molte cose sono cambiate da allora, adesso vive e lavora tra Milano e Genova facendo l’illustratore freelance per clienti italiani e internazionali, ma trova sempre il tempo per disegnare di nascosto un Batman fatto male. Ha pubblicato Ramon hai sgarrato (2021) e Hai rubato anche tu questo disegno? (2023) per Edizioni BD, e Deadline Party (2024) per Eris Edizioni.