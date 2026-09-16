SBE presenta Zagor. Lo spirito con la scure

Comunicato stampa

Arriva in libreria e fumetteria il 18 settembre 2026 ZAGOR. LO SPIRITO CON LA SCURE, prima brossura di Zagor con effetto ghost sul bordo: sul taglio delle pagine sono stampati con uno speciale effetto ghost i disegni di Zagor e Cico. Il volume, interamente a colori, raccoglie per la prima volta insieme quattro importanti storie. Sono infatti qui riuniti i numeri #100 (Il mio amico “Guitar” Jim di Guido Nolitta e Gallieno Ferri), #200 (Il tesoro maledetto di Tiziano Sclavi e Ferri), #300 (La corsa delle sette frecce di Marcello Toninelli e Ferri) e Indian Circus(#84, Nolitta e Ferri).

A introdurre le quattro avventure, un testo firmato da Moreno Burattini.

Zagor. Lo Spirito con la scure

AA.VV.

Sergjo Bonelli Editore, 2026

432 pagine, brossurato, colori – 25,00 €

ISBN: 9791256292493