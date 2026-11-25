Secondo fonti attendibili citate da Deadline, le prevendite per l’attesa pellicola Marvel Studios hanno già ampiamente superato i 100 milioni di dollari, ben prima dell’uscita del film prevista per il 18 dicembre. Il dato emerge dal sistema di monitoraggio NRG, che ha registrato una proiezione iniziale di 270 milioni di dollari, la cifra più alta mai rilevata dalla società di analisi per una previsione riguardante un esordio.
il sito sottolinea che, basandosi su dati aggiornati relativi alle prevendite, risulta che sia Avengers: Endgame, il precedente capitolo del franchise, sia Spider-Man: Brand New Day. avessero raggiunto i 150 milioni di dollari prima del rispettivo debutto al cinema. Spider-Man: Brand New Day detiene al momento il record per il miglior incasso d’esordio nel mercato nordamericano, con 360 milioni di dollari, seguito dai 357,1 milioni di Endgame.