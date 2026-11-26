Comunicato stampa

Nuovo appuntamento con il fumetto da Lo Scarabocchiatore Edizioni. L’etichetta editoriale annuncia l’uscita italiana di “Night of the Comet”, un volume horror pulp a tinte apocalittiche già pubblicato negli Stati Uniti scritto dall’autore indie americano Jonathan Thompson – attivo sia nel mondo dei comics che nel cinema – e illustrato da Attila Schwanz. L’edizione italiana presenta la traduzione e l’adattamento dei testi curati dallo sceneggiatore e autore Andrea Cavaletto.

La trama

Un killer spietato, assoldato dalla yakuza, riceve l’incarico di eliminare un vecchio samurai segnato dal tempo, ma pronto a vendere cara la pelle e a scatenare l’inferno. Sullo sfondo di uno scenario apocalittico il loro faccia a faccia diventa molto più di un semplice regolamento di conti: lo scontro riporta infatti in superficie i ricordi sepolti di una notte tragica del passato, intrecciando azione, orrore, amore e senso di perdita in un crescendo visionario e allucinato. Le tavole pittoriche e graffianti di Attila Schwanz accompagnano i testi essenziali e taglienti di Jonathan Thompson in un racconto surreale ad alta tensione.

L’opera e le caratteristiche tecniche

“Night of the Comet” si presenta come un volume brossurato fresato a colori di 104 pagine (grammatura 130 gr) con copertina patinata opaca da 300 gr con finitura Soft Touch.

Due edizioni da collezione in preordine

Per celebrare l’uscita, Lo Scarabocchiatore Edizioni ha lanciato due esclusivi pacchetti Limited Edition, entrambi numerati fino a un massimo di 100 copie e prenotabili sullo shop ufficiale fino al 31 dicembre 2026 (con inizio delle spedizioni previsto a partire dal 15 gennaio 2027 in ordine di prenotazione):

Pacchetto Deluxe (Prezzo lancio € 16,00 anziché € 20,00): include il volume con copertina a colori di Attila Schwanz e, in omaggio per tutti i 100 acquirenti, una stampa A4 Limited Edition numerata realizzata dal Maestro Giuseppe Palumbo (storica firma di Sergio Bonelli Editore e Astorina).

include il volume con copertina a colori di Attila Schwanz e, in omaggio per tutti i 100 acquirenti, una realizzata dal Maestro (storica firma di Sergio Bonelli Editore e Astorina). Pacchetto Premium (Prezzo lancio € 25,00 anziché € 28,00): presenta la variant cover firmata da Giuseppe Palumbo e include in omaggio per tutti i 100 acquirenti uno sketch originale disegnato a mano da Attila Schwanz. Inoltre, i primi 50 prenotati riceveranno una cartolina A5 Limited Edition numerata e firmata a mano dallo stesso Schwanz. Per questa edizione è prevista anche la possibilità di richiedere commission private direttamente all’autore.

Dove preordinare

I pacchetti sono disponibili esclusivamente sul sito ufficiale dell’Associazione Lo Scarabocchiatore:



