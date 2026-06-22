Conoscere e raccontare Lino Banfi

Lunedì 15 giugno, a partire dalle 21, sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco è stata dedicata una puntata speciale de LSB Live a Lino Banfi: La commedia di una vita. Il fumetto edito da Tunué è stato al centro dell’approfondimento grazie alla partecipazione dello sceneggiatore Marco Sonseri, del disegnatore Roberto Lauciello e del colorista Andrea Piccardo.

I tre autori, già all’opera insieme su Tommy the Coward, hanno risposto alle domande evidenziando cos’abbia rappresentato per loro incontrare e raccontare Lino Banfi; si sono soffermati sul matrimonio dell’attore con la moglie Lucia, sul percorso che ha portato Pasquale Zagaria a diventare uno dei comici più amati del cinema italiano, sulle tecniche utilizzate per dare vita tra le tavole alla biografia e sull’importanza di consegnare alle stampe un fumetto che possa incuriosire un vasto pubblico.

L’episodio de Lo Spazio Bianco Live è disponibile su YouTube.

MARCO SONSERI

Nato a Palermo nel 1975, è uno sceneggiatore di fumetti prolifico, che pubblica in Italia, Francia e America. Ha scritto per Fantagraphics, Editions Félès, Clair de Lune, ReNoir Comics, Heavy Metal, Tunué, Mad Cave Studios e altri editori. Alterna storie di puro intrattenimento e graphic journalism.

ROBERTO LAUCIELLO

Nato a Genova, è un illustratore e fumettista che ha iniziato la sua carriera disegnando Topolino. Poi ha realizzato varie graphic novel come la biografia di Bud Spencer, scritta da Marco Sonseri, e quella di Luigi Malabrocca. Insegna presso la Genoa Comics Academy.

ANDREA PICCARDO

Nato a Genova, è un colorista che ha ereditato dal nonno la passione per i fumetti e il colore. Ha pubblicato fumetti in Italia, Francia e Stati Uniti. Il suo stile versatile e veloce gli ha permesso di disegnare e colorare storie di vari generi. Ha fondato la Genoa Comics Academy insieme a un gruppo di colleghi.