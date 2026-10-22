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Dragonero e la Banda dei Folli

22 Ottobre 2026
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Con “La fortezza volante” torna su Dragonero la scalcagnata ciurma che viaggia a brodo di un castello magico. Enoch e Cammardella realizzano un albo sexy e divertente.
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La fortezza volante, di Luca Enoch e Alessio Cammardella, riporta in scena la Banda dei Folli ossia gli esagitati, incontenibili e irriverenti amici di Ian possessori di un castello volante (visti sulla regolare ne Lo spirito errante ma protagonisti anche di Dragonero Magazine 2018 e dell’ultimo Dragonero – Gli Eroi).
Ian è costretto a coinvolgerli per liberare una compagnia mercenaria sotto assedio e la missione è l’incipit per un’avventura ricca di imprevisti, humor, caos organizzato e sensualità in perfetto stile Enoch.
Infatti la Banda dei Folli aiuta a modo suo, combatte a modo suo e, è naturale, esce di scena a modo suo sotto lo sguardo di Ian che, su ordine del cancelliere Ausofer – fra l’altro impegnato nella ricostruzione della capitale dell’ex impero –  cerca di mantenere un minimo di stabilità nei rapporti fra i regni dell’Erondàr.

Le contromisure e i tentativi di contenere la sgangherata ciurma sono perlopiù inefficaci e così la trama punta, più che sull’action, sugli intrighi di corte, sulla leggerezza e sul divertimento, con un pizzico di bondage a “legare” il tutto. La scrittura è brillante, consapevole di tempi e meccanismi, per lasciare che siano i personaggi stessi a generare ritmo e comicità.
Rappresentativa è una sequenza in bilico fra la vita e la morte, in cui uno si lancia in uno spiegone mentre gli altri si annoiano, divagano o lo prendono sottilmente in giro: il contrasto fra la gravità della situazione e le reazioni di chi dovrebbe stare attento produce un umorismo che non interrompe la storia ma nasce dai protagonisti e li caratterizza.

Per dare forma a La fortezza volante Alessio Cammardella usa un segno pulito ed essenziale, molto attento alla mimica e alle espressioni facciali. Una caratteristica preziosa soprattutto con i membri della Banda, spesso chiamati a sostenere la comicità attraverso una posa o una reazione, e che trova un’applicazione significativa nel caso della giovane Gheal, personaggio muto per il quale l’espressività diventa parte della narrazione. La leggibilità è ottima anche quando la pagina si riempie di personaggi, ambientazioni e dettagli, come durante una cena di gala.

Abbiamo parlato di:
Dragonero #11 (#161) – La fortezza volante
Luca Enoch, Alessio Cammardella
Sergio Bonelli Editore, ottobre 2026
96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €
ISSN: 977228243000460161

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Giovanni Dacò

Giovanni Dacò

Da molti anni legge fumetti. Per pagarseli ha fatto anche il giornalista, il giardiniere, l’addetto stampa, il muratore, il direttore di riviste, l’agricoltore, lo scrittore.

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