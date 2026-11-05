“Non ho niente da dire” e l’indigesto senso del silenzio

Aprendo Non ho niente da dire si viene travolti dal rumore. Tremolanti urla meccaniche ci accolgono in una fabbrica che strizza l’occhio a quelle che sembrano le sue ispirazioni cinematografiche: i ritmi di Modern Times di Charlie Chaplin e gli scenari di Metropolis di Fritz Lang. Dietro il nastro trasportatore, operai plasmano e inscatolano baloon perfetti sui quali vengono impresse frasi di autoaffermazione dall’ascendenza “social”.

Tra gli ingranaggi, comunicare e nutrirsi – che sia di cibo o di pensieri – è fortemente proibito: a parlare sono solo gli onnipresenti billboards che sponsorizzano con slogan rassicuranti la merce prodotta: opinioni facili da comprare e da rinnegare.

Leggendo il nuovo fumetto di Alessandro Ripane, accompagniamo un operaio in una pausa pranzo che, in poco meno di trenta pagine, si trasforma in una caccia al topo.

Tramite una sgradevole scoperta, il protagonista comprenderà che preferire il silenzio alla vacuità intellettuale si paga con la morte; la sua curiosità lo condannerà a non avere niente da dire e la scomoda sentenza lo seguirà per tutto il racconto, dando inizio ad una sistematica persecuzione all’insegna dell’incomunicabilità. Anche quando una figura femminile sembra concedere respiro all’asfissiante vicenda, il costante stato di polizia non lascia spazio neppure a parole d’amore.

Il tratto morbido e cartoonesco di Ripane viene controbilanciato da toni cromatici cupi e dalla disturbante conformazione dei personaggi, che rendono l’atmosfera inquietante. Servendosi unicamente di onomatopee e baloon, un fumetto muto diventa assordante e claustrofobico: Ripane difende il silenzio con un racconto che, servendosene, lo bandisce; la sua distopia è uno specchio che, spolverato da un protagonista dai tratti bonariamente grotteschi, riflette gli ipocriti imperativi che dominano le interazioni contemporanee e deformano il concetto di libertà di espressione.

Nel finale, la sapiente metafora narrativa tocca collateralmente temi come disoccupazione e salute mentale, traducendo l’impossibilità di vivere in una condanna a esistere.

Abbiamo parlato di:

Non ho niente da dire

Alessandro Ripane

Eris Edizioni, 2026

216 pagine, brossurato, bianco e nero – 22,00 €

ISBN: 979-1282344333