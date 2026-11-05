Disegnare il presente – Maicol & Mirco presenta “Pinocchio” – 13 novembre

5 Novembre 2026
di
Allaa Biblioteca della Fondazione Basso un nuovo appuntamento del ciclo “Disegnare il presente. Fumetti tra memoria, conflitto e libertà”.
Pinocchio di Maicol e Mirco

Comunicato stampa

Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 17.30, sarà ospite della Biblioteca della Fondazione Basso Maicol & Mirco, autore degli Scarabocchi, per presentare il suo ultimo graphic novel, Pinocchio (BAO Publishing).

Una rilettura originale e sorprendente del capolavoro di Collodi, che ne rovescia la prospettiva e dà nuova voce ai personaggi, affrontando con il linguaggio inconfondibile dell’autore temi come l’identità, la libertà, i legami familiari e il rapporto con la natura.
Sarà anche l’occasione per parlare del suo percorso artistico e dell’esperienza de La fine del mondo, la rivista mensile di fumetti pubblicata con il manifesto.

Maicol & Mirco sarà in dialogo con Valerio Bindi ed Emanuela Del Frate.

Dove: Fondazione Lelio e Lisli Basso, Sala conferenze, via della Dogana Vecchia 5, Roma.

Quando: venerdì 13 novembre 2026, ore 17.30.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-disegnare-il-presente-fumetti-tra-memoria-conflitto-e-liberta

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