Disegnare il presente – Maicol & Mirco presenta “Pinocchio” – 13 novembre

Comunicato stampa
Venerdì 13 novembre 2026, alle ore 17.30, sarà ospite della Biblioteca della Fondazione Basso Maicol & Mirco, autore degli Scarabocchi, per presentare il suo ultimo graphic novel, Pinocchio (BAO Publishing).
Una rilettura originale e sorprendente del capolavoro di
Collodi, che ne rovescia la prospettiva e dà nuova voce ai
personaggi, affrontando con il linguaggio inconfondibile
dell’autore temi come l’identità, la libertà, i legami familiari
e il rapporto con la natura.
Sarà anche l’occasione per parlare del suo percorso artistico e dell’esperienza de La fine del mondo, la rivista mensile di fumetti pubblicata con il manifesto.
Maicol & Mirco sarà in dialogo con Valerio Bindi ed Emanuela Del Frate.
Dove: Fondazione Lelio e Lisli Basso, Sala conferenze, via della Dogana Vecchia 5, Roma.
Quando: venerdì 13 novembre 2026, ore 17.30.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-disegnare-il-presente-fumetti-tra-memoria-conflitto-e-liberta