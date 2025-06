Le novità SBE in libreria dal 20 giugno 2025

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore porta in libreria il fumetto francese NOTTINGHAM con LA CACCIA, secondo episodio di una trilogia, disponibile in libreria e fumetteria dal 20 giugno 2025.

Le leggende sono spesso banali: ogni eroe ha un’identità segreta, ogni eroe ha un nemico giurato da affrontare. Ma per Robin Hood niente è semplice, specialmente se lui è anche lo Sceriffo di Nottingham.

Scritto e sceneggiato da Vincent Brugeas ed Emmanuel Herzet, con i disegni di Benoît Dellac e i colori di DEnis Bechu – tradotto in italiano dal francese da Giovanni Zucca – questo secondo tomo di Nottingham contiene una storia di banditi, fuorilegge, ladri, guerrieri e sceriffi, ma anche di amori contrastati. Una saga di cappa e spada in cui niente è come sembra.

Nottingham. La caccia

Vincent Brugeas, Emmanuel Herzet, Benoît Dellac, Denis Bechu

Traduzione di Giovanni Zucca

Sergio Bonelli Editore, 2025

56 pagine, cartonato, colori – 19,00 €

ISBN: 9791256291007

Lo stesso 20 giugno arriva in libreria e fumetteria in versione DIRECTOR’S CUT, UT. IRANON IN ATEM, di Paola Barbato e Corrado Roi.

In un mondo futuro in cui l’umanità è scomparsa, e quel che resta del pianeta è popolato da nuove specie simili all’uomo ma governate solo da bisogni primordiali, si muove UT, una creatura elementare, feroce e infantile.

In questo quarto e ultimo episodio, si giunge alla resa dei conti tra le Case e Iranon, che finalmente ha modo di ricordare il proprio passato e la ragione per cui è nato. Decio e Gau cercano di impedire che questo avvenga. Caligari e Iv, invece, tramano contro di lui e contro il luogo che lo ha generato. Maè Ut, alla disperata ricerca di Leopoldo, il solo che riesce a raggiungere davvero il punto più profondo delle Case e finalmente carpire il segreto della Fiaba.

L’introduzione del volume è di Paola Barbato, la postfazione di Gianmaria Contro. La copertina è opera dello stesso Corrado Roi.

È disponibile anche un’edizione con copertina variant realizzata per il distributore Star Shop e disponibile anche al Bonelli Store e sullo shop online di Sergio Bonelli Editore.

Ut. Iranon in atem

Paola Barbato, Corrado Roi

Sergio Bonelli Editore, 2025

112 pagine, cartonato, bianco e nero – 22,00 €

ISBN: 9791256290697 – 9791256291458 (variant)