Josie and The Pussycats: Sony mette in lavorazione nuovo film

17 Giugno 2026
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La Sony riporta sullo schermo la serie animata, basata su un fumetto Archie Comics.
Josie

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, Sony Pictures sta lavorando a un nuovo adattamento cinematografico di Josie and The Pussycats, popolare serie animata degli anni ’70 prodotta da Hanna & Barbera e basata a sua volta su un fumetto di Archie Comics.

Marc Platt, produttore di Wicked, dovrebbe partecipare al progetto. Secondo quanto riferito, Sony stava cercando di acquisire i diritti, ma solo con l’ingresso di Platt la situazione di sarebbe sbloccata, facendp sì che venisse raggiunto un accordo tra la major e Jon Goldwater di Archie Comics.

Platt era già stato coinvolto nel precedente adattamento cinematografico uscito nel 2001, che fu un colossale flop al botteghino incassando appena 15 milioni di dollari in tutto il mondo.

Al momento, non ci sono dettagli ulteriori sul nuovo progetto.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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