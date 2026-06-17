Josie and The Pussycats: Sony mette in lavorazione nuovo film

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, Sony Pictures sta lavorando a un nuovo adattamento cinematografico di Josie and The Pussycats, popolare serie animata degli anni ’70 prodotta da Hanna & Barbera e basata a sua volta su un fumetto di Archie Comics.
Marc Platt, produttore di Wicked, dovrebbe partecipare al progetto. Secondo quanto riferito, Sony stava cercando di acquisire i diritti, ma solo con l’ingresso di Platt la situazione di sarebbe sbloccata, facendp sì che venisse raggiunto un accordo tra la major e Jon Goldwater di Archie Comics.
Platt era già stato coinvolto nel precedente adattamento cinematografico uscito nel 2001, che fu un colossale flop al botteghino incassando appena 15 milioni di dollari in tutto il mondo.
Al momento, non ci sono dettagli ulteriori sul nuovo progetto.