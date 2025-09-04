Le novità SBE della settimana in libreria

Comunicato stampa

Dal 5 settembre 2025, arriva in libreria e fumetteria DYLAN DOG. IL GIORNO DEL GIUDIZIO, nuova uscita della collana Graphic novel dedicata alle storie dei grandi maestri che hanno prestato il proprio talento all’Indagatore dell’Incubo.

Angeli abbattuti come in guerra. Morti che emergono dalla tomba alla ricerca di chi possa giudicare i loro peccati. Archivi labirintici dove ritrovare ciò che si credeva perduto. Catastrofiche conseguenze di banali giochi di parole. E ancora: sogni (o forse realtà?) di voli pindarici sopra i cieli di Londra. È solo una giornata di ordinari orrori per Dylan Dog… o è davvero arrivato il Giorno del Giudizio?

Il volume, firmato da Tiziano Sclavi con i disegni di Ugolino Cossu, autore anche dell’illustrazione di copertina, è completato dalla postfazione di Franco Busatta.

Dylan Dog. Il Giorno del Giudizio

Tiziano Sclavi, Ugolino Cossu

Sergio Bonelli Editore, 2025

112 pagine, cartonato, bianco e nero – € 22,00

ISBN: 9791256291311