ReNoir Comics agli appuntamenti primaverili sul fumetto

Comunicato stampa

La casa editrice ReNoir Comics inaugura la stagione 2026 delle manifestazioni dedicate al fumetto partecipando a tre fiere che si svolgeranno negli ultimi due fine settimana di marzo, presentando in anteprima una serie di novità editoriali dei suoi marchi Gaijin e Nona Arte e ospitando presso i propri stand vari autori.

Milano Book Pride 2026

Il 19, 20 e 21 marzo saranno in dedica allo stand ReNoir Alberto Locatelli (20 marzo), disegnatore di Don Camillo a fumetti, e Gregory Panaccione (21 marzo).

Per l’occasione sarà disponibile in anteprima Anima perduta di Panaccione, fumetto muto ancora inedito in Italia e il secondo e conclusivo volume di Silas Finn, la serie “perduta” di Giorgio Cavazzano, stavolta con gli episodi inediti nel nostro Paese scritti da François Corteggiani.

Saranno inoltre disponibili allo stand, sempre in anteprima, i cofanetti che raccolgono i volumi di Via col vento di Pierre Alary e la prima stagione di Dr. Brain di Hong Jac-ga.

Lucca Collezionando 2026

Il weekend del 28 e 29 marzo ReNoir sarà presente a Lucca Collezionado.

Oltre ai libri già disponibili al Book Pride, allo stand sarà acquistabile la nuova edizione di Malabrocca – Un uomo solo… al fondo di Roberto Lauciello, la biografia a fumetti del ciclista che gareggiava per arrivare ultimo.

L’autore sarà presente in fiera domenica 29 dalle 15:00 alle 17:00, mentre sabato 28 saranno presenti Alberto Locatelli (14:30-16:00) e Giampiero Casertano, in dedica dalle 10:30 alle 12:00 con il suo libro Rolando. Storia di un martirio.

Be Comics 2026

Il 20 e il 21 marzo, oltre che a Book Pride, ReNoir sarà presente con uno stand anche alla fiera di Padova, con disponibili in anteprima i cofanetti di Via col Vento e Dr. Brain.

Tutti i libri in anteprima agli eventi saranno poi in distribuzione e disponibili a partire da i primi giorni di aprile.