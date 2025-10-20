Le novità e gli ospiti di ReNoir/Gaijin a Lucca Comics 2025

Comunicato stampa

ReNoir Comics e Gaijin partecipano all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games con tante novità editoriali e una ricca rappresentanza di ospiti italiani e internazionali.

In collaborazione con il festival, dalla Corea del Sud arriverà Na Yoonhee, autrice del manhwa storico Whale Star, tra le più raffinate voci del mondo del weebtoon. Per l’occasione, Gaijin lancerà il primo numero della sua opera A Heartfelt Andante, la storia di un uomo che a cui è stata salvata la vita grazie a un trapianto di cuore e si immerge nella vita del suo donatore.

Na Yoonhee sarà protagonista anche di un incontro insieme a Kwang Jin, autore di Itaewon Class, e alle content creator letterarie Valentina Ghetti e Martina Levato, venerdì 31 ottobre alle 18:00 presso la Cappella Guinigi.

Sempre per Gaijin, sarà disponibile in anteprima un cofanetto inedito per raccogliere i tre volumi del manhwa rivelazione The Horizon di JH.

Dagli Stati Uniti, per la prima volta in Italia, ci sarà Tyler Crook, disegnatore dall’inconfondibile stile pittorico, che ha firmato serie come Manor Black, The Lonesome Hunters e Harrow County. Di quest’ultima verrà riproposto il primo numero in un’edizione speciale da collezione.

Torna anche Sylvain Repos, autore di Yojimbot, che accompagnerà la conclusione della serie con la pubblicazione in anteprima del quarto numero e di un cofanetto per raccogliere tutti i volumi.

E, dopo qualche anno di assenza, sarà di nuovo a Lucca Oscar Martín, l’autore di Solo, per presentare il terzo integrale della sua saga e l’inedito spin-off manga Cronache Selvagge.

Sul lato autori italiani, si parte da Gianluca Buttolo, che abbandona per una volta i fumetti biografici per regalare, con Out, un divertentissimo libro umoristico dedicato a tutti gli appassionati di tennis.

Inoltre, in occasione dell’uscita di Don Camillo a fumetti 24 e del nuovo cofanetto per raccogliere i volumi, sarà in dedica una ricca delegazione di autori composta da Tommaso Arzeno, Davide Barzi, Riccardo Cecchi, Alberto Locatelli, Werner Maresta, Francesco Petronelli e Elena Pianta.

Presso lo stand di Jundo saranno disponibili i volumi 1 e 2 di Existence (quest’ultimo in anteprima per il festival). L’acquisto di questi libri presso di loro permetterà di accedere al firmacopie di Kwang Jin, sceneggiatore della serie e ospite di Jundo, che pubblica il suo Itaewon Class.

Tra le anteprime in fiera si segnalano il primo numero del manhwa A good day to be a dog, il secondo volume di Whale Star, con sovraccoperta esclusiva per le fiere e il sito della casa editrice, e i nuovi albi dei manga europei Talli e Kohva.

Le anteprime ReNoir Comics

Talli #4

di Sourya

Dopo aver sconfitto Lord Ulric al Picco del Diamante, gli avventurieri protagonisti continuano il loro viaggio per accompagnare Talli al castello di Lady Sybbyl. Ma il percorso non è facile, poiché il passato di Lélo che torna alla luce diventa un ostacolo per il loro viaggio… Un manga francese firmato da un talento emergente.

Traduzione di Giulia Beffa

192 pagine, brossurato, colori – 7,90 €

ISBN: 9788865673027

Yojimbot #4

di Sylvain Repos

Dopo la perdita degli Yojimbot, Hiro, isolato, si unisce ai ranghi dell’organizzazione di Kozuki. Ma quest’ultimo, sospettoso, è convinto che il ragazzo stia facendo il doppio gioco e voglia, una volta per tutte, porre fine alle azioni della terribile corporazione sull’isola e salvare sua madre…

La conclusione di una delle serie francesi più interessanti degli ultimi anni!

Traduzione di Giulia Beffa

176 pagine, brossurato con alette, colori – 19,90 €

ISBN: 9788865673096

The Lonesome Hunters 2 – Il bambino lupo

di Tayler Crook

Howard e Lupe si ritrovano bloccati in una piccola città, nel mezzo di un conflitto tra gli abitanti e le creature soprannaturali dei boschi, mentre i membri della setta a cui apparteneva Howard si fanno vivi dopo anni… e non è una buona notizia. Dal co-creatore di Harrow County, Tyler Crook, vincitore del premio Russ Manning e candidato all’Eisner, un fantasy soprannaturale su perdita, potere e destino.

Traduzione di Valerio Stilè

112 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 9788865673102

Don Camillo a fumetti vol. 24 – La direttissima

di Davide Barzi, Elena Pianta, Francesco Petronelli, Werner Maresta, Riccardo Cecchi, Luca Salvagno, Alberto Locatelli

La trasposizione a fumetti dei racconti di Giovannino Guareschi arriva all’estate del 1952. Nell’episodio che dà il titolo al volume, Peppone fa costruire una modernissima strada per collegare il Borgo e una frazione, ma si scontra con le abitudini dei suoi concittadini. Negli altri, troviamo i classici personaggi guareschiani, specchio dell’Italia dell’epoca: la ragazza che vuole diventare una modella, il monarchico che professa in segreto il suo credo, e ovviamente gli scontri quotidiani tra sindaco e parroco.

Completa il volume il primo degli adattamenti del Diario clandestino di Guareschi, scritto mentre era prigioniero nei lager tedeschi: un’opera profonda e leggera al tempo stesso, impreziosita dalla matita di Luca Salvagno.

112 pagine, brossurato con alette, bianco e nero – 12,90 €

ISBN: 9788865673119

OUT

di Gianluca Buttolo

Federer, Nadal, Djokovic, Sinner… Ma anche i grandi campioni del passato come Panatta, McEnroe, Pietrangeli, Borg e tanti altri rivivono la propria storia scendendo in campo, ognuno con le proprie caratteristiche, grazie alla fantasia e la passione di un gruppo di bambini che su uno scalcinato campetto inseguono una pallina da tennis e il sogno ispirato dai propri idoli. Ogni giorno, con qualsiasi tempo… Fino all’ora di cena!

Con una prefazione di Paolo Maggioni.

176 pagine, brossurato con alette, bianco e nero – 12,90 €

ISBN: 9788865672969

Solo Cronache selvagge – Il manga

di Oscar Martín e Gochi

Quattro vite si scontrano nello stesso istante.

Quattro spiriti con uno stesso scopo: non morire provandoci.

Quattro specie diverse in lotta nello stesso ambiente e con le stesse risorse.

Solo il più capace ne uscirà vivo.

Tutto quel che ti aspetti possa succedere in questo universo spietato, lo avrai.

Traduzione di Rosanna Brusco

128 pagine, brossurato con alette, bianco e nero – 12,90 €

ISBN: 9788865673171

Le anteprime Gaijin

Existence #2

di KinKyungJun e Kwang Jin

Un tempo è stato una formica. Poi un dinosauro, un pesce, un elefante… Un essere potentissimo da milioni di anni si reincarna in forme di vita sempre differenti. E adesso, che per la prima volta ha un nome e forma umana, Lee Ja-in somma in sé tutti i poteri delle creature che è stato in passato. Lo scopo della sua esistenza è spazzare via l’umanità.

Un manhwa d’azione e dalle premesse fantastiche, che spinge però i lettori a porsi domande sulla propria percezione del mondo, sulla moralità e sulle interconnessioni tra tutti gli esseri viventi.

Traduzione di Gloria Romano

332 pagine, brossurato con alette, colori – 16,90 €

ISBN: 9791256040421

A Good Day to be a Dog #1

di Lee Hye

Hana è un’insegnante simpatica, carina, amabile, ma ha un problema: non riesce a costruire una relazione duratura. E la ragione è la regola che si è sempre data: “niente baci!”. Le donne della sua famiglia, infatti, sono colpite da una maledizione e, dopo il primo bacio, si trasformano in cani da mezzanotte all’alba. Per spezzarla, devono baciare di nuovo la stessa persona, ma in forma canina. Peccato che, per uno scambio di persona, Hana non baci il bel collega Bogum Lee, amante dei cani, ma quell’odioso di Jin Seon…

Traduzione di Irene Lustrissimi

320 pagine, brossurato con alette, colori – 16,90 €

ISBN: 9791256040476

A Heartfelt Andante #1

di Na Yoonhee

La morte di un uomo può essere la salvezza di un altro.

Dopo anni di sofferenza per una malattia cardiaca, Da-ul riceve un trapianto di cuore dal giovane e celebre pianista Yuwon, morto in un incidente stradale. La sua vita è cambiata per sempre da questo dono inestimabile, e lui, in segno di gratitudine, si impegna a far sì che ogni secondo della sua vita conti. Ma quando incontra Yeonjo, la donna di cui il suo donatore era profondamente innamorato, e scopre che lei vive nella disperazione, inizia a provare sentimenti ambivalenti. È senso di colpa o potrebbe essere qualcos’altro?

Un manhwa drammatico dalle sfumature filosofiche dalla stessa autrice di Whale Star.

Traduzione di Irene Lustrissimi

280 pagine, brossurato con alette, colori – 16,90 €

ISBN: 9791256040629

An Hour of Romance #3

di Kim Myeongmi

La nuova commedia romantica dell’autrice di Cos’è che non va con la Segretaria Kim?

Jooahn è un’ambiziosa stacanovista che gestisce il suo team con il pugno di ferro. Quando Dojin, un goffo fusto dal cuore di panna le si presenta davanti, è tutt’altro che amore a prima vista. Tuttavia, le vite di questo improbabile duo vengono sconvolte dopo un viaggio di lavoro: in un tempio, un monaco li lega insieme con un incantesimo. Ora devono scambiarsi i corpi per un’ora al giorno!

I due dovranno collaborare per salvare la loro reputazione…

Traduzione di Giulia Bazzurro

224 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040438

Kohva #2

di Konata

Oggi è un giorno fondamentale nella vita di Aki, perché deve superare il rito della sua tribù per diventare adulto a tutti gli effetti. Si tratta di un evento molto importante per lui, e può contare sull’aiuto di suo fratello Yako per affrontare questa sfida. Ma qualcosa sta arrivando dal mare… qualcosa che distruggerà le loro vite.

Traduzione di Rosanna Brusco

264 pagine, brossurato con alette, colori – 8,90 €

ISBN: 9791256040360

Crush of a Lifetime #5

di Halim Jeong

L’amore al tempo dei social.

Hyeji è persa nella sua nuova vita amorosa, anche se sta imparando che l’amore è piuttosto complicato. Jaehee le ha dichiarato i suoi sentimenti, ma lei lo ha rifiutato perché è chiaro ciò che prova per Kisung. Ma quell’agognato primo appuntamento con lui non è ancora avvenuto, e questo la fa arrabbiare. Come se ciò non bastasse, Kisung sembra aver iniziato a evitarla… Ma mentre Hyeji sta decidendo cosa fare con il ragazzo che le piace, il suo passato irrompe di nuovo nella sua vita e comincia a tormentarla…

Finalmente Kisung, armato di coraggio, chiede a Hyejin di uscire insieme ufficialmente. I due inizieranno ad aprire i loro cuori e Kisung parlerà del suo passato e, grazie a Hyeji, scoprirà nuove cose sui suoi genitori. Ma questo porterà a farli allontanare…

Traduzione di Giulia Bazzurro

224 pagine, brossurato con alette, colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040513