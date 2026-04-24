Gaijin pubblica la serie di esordio di JH, l’autore di The Horizon

Comunicato stampa

Gaijin porta in Italia Ho qualcosa da dirti, la serie con cui l’autore coreano JH (Jung Ji Hun) ha esordito nel mondo del webtoon nel 2009. Nata sul web come fumetto a lettura verticale, non ha mai avuto finora un’edizione cartacea in nessun Paese al mondo.

È questa la prima opera dell’autore di The Horizon, premio Yellow Kid Miglior fumetto a Lucca Comics & Games 2025, sempre pubblicato in tre volumi dall’etichetta di ReNoir Comics dedicata al fumetto orientale e all’euromanga.

Ho qualcosa da dirti si compone di tre volumi, ognuno dedicato a un personaggio femminile.

Nel primo volume i lettori assistono a una giornata di gioia, una gita in auto con la famiglia. Il sole splende, la natura è fiorita. Tutto però muta in tragedia all’improvviso. Un incidente, la morte dei genitori. E Gayeon, sfigurata per sempre dalle fiamme, deve convivere con il suo dolore in solitudine, abbandonata da tutti e vista come un mostro.

Questo primo volume sarà presentato in anteprima al Salone del libro di Torino (14-18 maggio 2026) e sarà disponibile in libreria e fumetteria da giugno. Il secondo è previsto per settembre, mentre il terzo sarà in anteprima a Lucca Comics & Games 2026, con un cofanetto per raccogliere l’intera serie.

Ho qualcosa da dirti #1

JH

Traduzione di Gloria Romano

Gaijin, 2026

240 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 14,90 €

ISBN: 9791256040926

L’autore

JH, nome d’arte di Jung Ji Hun, debutta nel mondo dei webtoon nel 2009 con Ho qualcosa da dirti. La sua opera più significativa è del 2016, The Horizon, che è stato tradotto e pubblicato in molti paesi stranieri (in Italia da Gaijin) e ha ricevuto sempre un ottimo riscontro di critica. In particolare, è stato candidato agli Eisner Award 2024, gli Oscar dell’industria dei fumetti, nella categoria Asia per la Migliore opera internazionale, e ha vinto il premio Yellow Kid a Lucca Comics & Games 2026 come Fumetto dell’anno. Anche le sue opere successive hanno ottenuto riconoscimennti di pubblico e critica. Nel 2017, Mosquito War ha vinto l’Excellence Award nella categoria Cartoon Webtoon agli SF Awards 2019, mentre The Boxer (2019-2022), ha vinto il Korea Creative Content Agency Director’s Award,il Today’s Our Cartoon Award 2021 e il Gran Premio dei Golden Bridge Awards 2021.