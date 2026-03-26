Letture in breve #54

Harvey, figlio maldestro del Presidente USA, viene assegnato per punizione al misterioso Hangar 51, dove sono custoditi i segreti più oscuri dell’Area 51. Dopo un festino finito male, Harvey e i suoi colleghi scoprono che ogni reperto alieno e arma sperimentale in custodia è scomparso. Inizia così una folle corsa contro il tempo per recuperare manufatti alieni, formule e tecnologie pericolose prima che il mondo scopra la verità. Ma durante la caccia, emerge un dubbio inquietante: chi è il vero colpevole e qual è il suo scopo? Lo sceneggiatore Curt Pires scrive una trama articolata e frizzante, simile a un’action-comedy di fantascienza anni ’80, ma dai toni acidi e grotteschi che rendono la lettura imprevedibile ed estremamente divertente. Il disegnatore Jok (da non confondere con il ben più famoso Jock) ha uno stile grafico che ricorda Carlos Meglia e Kevin O’Neill, in bilico tra l’estetica da pulp hero e toni underground semi-caricaturali, con una composizione dei pannelli dettagliata e vivace.

Paolo Pugliese