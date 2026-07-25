SDCC26 – Aaron Pierre e il provino di Lanterns con il tutore

Durante il panel dedicato alla serie HBO Max che debutterà il prossimo 17 agosto, e di cui è stato diffuso nelle scorse ore il nuovo trailer ufficiale, l’attore Aaron Pierre, che interpreta il ruolo di John Stewart, si è detto entusiasta del personaggio, sottolineando di avere una grande affinità con la Lanterna Verde.

Se potessi scegliere un qualsiasi personaggio dell’Universo DC, sceglierei ancora John Stewart- ha affermato l’attore – Lo sceglierei ogni volta.

Pierre ha anche raccontato alla folla riunita nella sale per il panel del suo difficile provino, segnato da un grave infortunio al braccio sinistro, in cui il tendine si è staccato dall’osso e “il bicipite è arrivato fino alla spalla”. L’attore ha spiegato che il processo per il casting si stava riducendo agli ultimi due o tre attori, e lui ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Non potendo nemmeno estendere il braccio, il suo team di agenti gli ha chiesto se volesse ancora terminare il provino, al che lui ha risposto: “Non fate domande stupide”.

Ho fatto il provino finale con il tutore. Desideravo tantissimo quel ruolo. Adoro John. In quel momento, e non sto esagerando, in quel momento ho pensato: ‘Cosa farebbe John?’ Così sono entrato, ho dato il massimo e ho ottenuto la parte.

Pierre ha inoltre spiegato che meno del 20% della serie è stato girato negli studi della Warner Bros., aumentando secondo lui la percezione del cast e della troupe come una compagnia teatrale e una vera famiglia.