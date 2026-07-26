SDCC26 – Marvel Studios annunciano Ghost Rider con Ryan Gosling e nuovo Black Panther

Al panel deli Marvel Studios, la major ha annunciato ufficialmente che l’attore Ryan Gosling interpreterà il ruolo di Ghost Rider in un film omonimo che sarà diretto da Shawn Levy e la cui uscita nelle sale è fissata per il 2028.

La pellicola sarà incentrata sull’originale spirito della vendetta, ossia il motociclista e stunt-man Johnny Blaze. Gosling e Levy hanno recentemente lavorato insieme a Star Wars: Starfighter, in uscita nei prossimi mesi. Il nome dell’attore è stato nei mesi scorsi al centro di numerose indiscrezioni riguardanti il personaggio.

Come sapete, questo è un personaggio che desideravo interpretare da molto tempo. Quindi, Kevin, Josh Horowitz, pubblico della sala H, grazie – ha detto Gosling.

La major ha inoltre annunciato la realizzazione di Black Panther 3, che vedrà protagonista l’attore David Johnson (Alien Romulus) nel ruolo del figlio di T’Challa. La pellicola sarà nuovamente diretta da Ryan Coogler per una uscita fissata per il 15 dicembre 2028. Il premio Oscar Denzel Washington farà parte del cast insieme a Letitia Wright, che ricopre il ruolo di Shuri, e Winston Duke (M’Baku).

Al panel mostrato inoltre un nuovo trailer di Avengers: Doomsday, assieme a un nuovo poster ufficiale. Il filmato mostrato era incentrato sulla rivalità tra Destino e Reed Richards e narrato da Sue Storm.

Il filmato si apre con un’inquadratura prolungata di Victor Von Doom seduto sul suo trono, e Sue Storm narra i circa due minuti di filmato. “Era sempre il più intelligente in ogni stanza. Era diverso. Era gentile. Era premuroso. Tutto ciò che amava gli è stato portato via. Sapevo che era perduto, ma non mi rendevo conto che fosse distrutto.”

Nel filmato, Susan sta parlando a una sala gremita di eroi e mutanti Marvel, tra cui Shang-Chi, Gambit, Magneto e altri. Mentre parla, vediamo Destino che guarda con nostalgia l’immagine di sua moglie e di suo figlio.

“Victor, sei stato tu a fare questo?” gli chiede Reed. “Avete tutti vissuto vite rubate e ora dovete restituirle”, risponde il villain. Il filmato si conclude con Destino che riporta in vita un esercito di Sentinelle. Confermata inoltre la presenza nel cast di Ryan Reynolds nel ruolo di Deadpool, con lo stesso attore che è comparso sul palco con indosso un nuovo costume, di colore grigio, del folle mercenario.

Confermata inoltre, per la prima volta in maniera ufficiale, la presenza di Hayley Atwell nel cast, in cui riprenderà il ruolo di Peggy Carter.

Ho sempre desiderato che Peggy avesse qualcosa di diverso da fare… e in questo film ce l’abbiamo. È un film epico e profondamente esistenziale. Vediamo Peggy sotto una luce completamente diversa, in risposta a tutto ciò – ha detto l’attrice.

Durante il panel, Kevin Feige ha fornito altri aggiornamenti, confermando che il nuovo progetto su Nova sarà un lungometraggio e che la serie VisionQuest segnerà la fine della trilogia incentrata sui personaggi di Wanda e Visione.

Vi è stato anche un momento dedicato al nuovo film sull’arrampicamuri in uscita nei prossimi giorni, con la presenza dell’attore Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher) che ha mostrato una clip con una sequenza tratta dal film.

A proposito di questo film, una notizia è giunta dal GalaxyCon in corso in North Carolina, dove a un panel con domande e risposte dell’attrice Rosario Dawson, la stessa ha confermato che una sua sequenza cameo in cui riprendeva il ruolo dell’infermiera Claire Temple, è stata tagliata nel montaggio finale.

Nessun aggiornamento o annuncio riguardante invece il film sugli X-Men.