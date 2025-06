Le anteprime ReNoir Comics al Comicon Bergamo 2025

Comunicato stampa

Dal 20 al 22 giugno 2025 ReNoir Comics, Gaijin e Nona Arte, saranno presenti a Comicon Bergamo con diversi autori in dedica e novità editoriali in anteprima.

Il primo ospite internazionale sarà Pye Parr, autore con Rob Williams di Petrol Head, di cui presenterà in anteprima il primo volume. Per l’occasione, saranno pubblicate due edizioni variant del fumetto, con sedici pagine di extra in più rispetto all’edizione regolare; una avrà una copertina inedita di Parr, l’altra di Sylvain Repos.

Le due edizioni variant, in tiratura limitata, saranno in vendita esclusivamente alle fiere e sul sito dell’editore .

Anche Repos, il creatore di Yojimbot, sarà per la prima volta a Bergamo: i lettori potranno incontrarlo tutti i giorni per dediche sulla sua serie e sulla variant di Petrol Head.

Saranno in dedica anche tre fumettisti storici collaboratori della casa editrice: Marco Sonseri e Roberto Lauciello, autori di Bud Spencer, e Grégory Panaccione, maestro del fumetto muto con titoli come Un oceano d’amore e Match.

Oltre a Petrol Head, saranno in anteprima a Bergamo The lonesome hunters #1, la nuova serie di Tyler Crook, e Manor Black #2.

Inoltre, sempre in anteprima rispetto all’uscita in libreria, ci saranno i nuovi volumi di Nona Arte Surcouf e Silas Finn 1, oltre ai volumi Gaijin Navillera 1 e Whale Star 1, in edizione speciale con sovraccoperta.

LE ANTEPRIME

Petrol Head #1

di Rob Williams e Pye Parr

In una metropoli del futuro sconvolta dalla crisi climatica, un vecchio, scorbutico, obsoleto pilota da corsa robotico, puzzolente di fumo e con un sigaro incollato tra le labbra, è l’unica speranza di una ragazzina dodicenne. Riusciranno a sfuggire ai robot poliziotti che danno loro la caccia, grazie a un’invenzione che potrebbe salvare l’umanità?

“Petrol Head è irreale. È uno dei fumetti più esaltanti, nei disegni e nella storia, che ho visto negli ultimi anni. Leggetelo!” – Mark Millar (Kingsman, Civil War)

Traduzione di Valerio Stivè

144 pagine, brossurato, colori – 14,90 €/16,90 € variant cover

ISBN: 9788865673065

In libreria e fumetteria dal 2 luglio 2025

The lonesome hunters #1

di Tyler Crook

Un cacciatore di mostri anziano e fuori allenamento che si nasconde incrocia la strada di una giovane ragazza che lo costringe a confrontarsi con queste creature misteriose. Mentre le bestie invadono il loro appartamento, i due intraprendono un viaggio soprannaturale on-the-road per fermare questi antichi mali, in una storia che esplora i modi in cui la giovinezza influenza l’età adulta e come i primi traumi possano perseguitarci anche in età avanzata.

Traduzione di Valerio Stivè

120 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 9788865673010

In libreria e fumetteria dal 2 luglio 2025

Manor Black #2 – Fuoco nel sangue

di Cullen Bunn, Brian Hurtt e Tyler Crook

Il potente e antico stregone del sangue Roman Black ha preso sotto la sua ala una giovane maga del fuoco dopo che lei ha fatto una cosa ritenuta impossibile: ha preso dentro di sé lo spirito totem della sua casa magica. Ma il totem è potente e potrebbe essere impossibile da controllare, soprattutto quando i figli di Roman iniziano a vedere la giovane maga come una minaccia.

Dai creatori di Harrow County e The Sixth Gun arriva il secondo capitolo della serie fantasy horror gotica su una famiglia di stregoni in crisi.

Traduzione di Valerio Stivè

112 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

ISBN: 9788865672990

In libreria e fumetteria dal 2 luglio 2025