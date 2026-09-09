La selezione dei Lucca Comics Awards

Tornano i Lucca Comics Awards dedicati all’eccellenza del Fumetto, premiando, tra le molteplici anime della Nona Arte, le opere di autori e autrici che si sono particolarmente distinte all’interno del panorama editoriale italiano dell’ultimo anno. Il Comitato di Lettori e Lettrici di Lucca Comics & Games ha a questo scopo selezionato 33 opere finaliste tra le oltre 200 proposte pervenute dagli editori, rappresentanti i diversi generi e modalità espressive, ed è tra queste che la Giuria sarà chiamata a scegliere i vincitori e le vincitrici che saranno poi annunciati nell’attesissima serata di premiazione che si terrà al Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca il 29 ottobre, durante il festival.

Sei le categorie di premi a cui concorrono le opere selezionate:

Yellow Kid Fumetto dell’anno e Yellow Kid Autore/Autrice dell’anno ,

e , Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta

Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale

Gran Guinigi Miglior Disegno

Gran Guinigi Miglior Sceneggiatura.

Nella serata dedicata ai Lucca Comics Awards saranno inoltre premiati i vincitori degli altri prestigiosi premi che, per la loro unicità e particolarità, sono indipendenti dalla selezione dell’anno: lo Yellow Kid Maestra/Maestro Del Fumetto, il Gran Guinigi Miglior Esordio e il Gran Guinigi per un’iniziativa editoriale – Premio Stefano Beani. Sarà poi annunciato il titolo vincitore del Premio Generazioni, riservato al meglio della produzione a fumetti per lettori e lettrici tra i 6 e i 12 anni (alla cui selezione ha partecipato ALIR – Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi), e infine i Gran Guinigi Pro, dedicati alle diverse figure professionali che operano nel campo del fumetto e rendono possibile la creazione dei libri: Miglior Colore, Miglior Copertina, Miglior Lettering, Miglior Packaging Editoriale, Miglior Traduzione (realizzato in collaborazione con CEATL – Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires, AITI – Associazione Italiana Traduttori e Interpreti e Strade Traduttori editoriali).

Il Comitato, composto dai contributori e contributrici culturali del festival, ha selezionato (qui in ordine alfabetico):

Absolute Martian Manhunter 1 di Deniz Camp e Javier Rodríguez (Panini Comics, traduzione di Lorenzo Corti)

di Deniz Camp e Javier Rodríguez (Panini Comics, traduzione di Lorenzo Corti) Animal Pound di Tom King, Peter Gross e Tamra Bonvillain (BAO Publishing, traduzione di Leonardo Favia)

di Tom King, Peter Gross e Tamra Bonvillain (BAO Publishing, traduzione di Leonardo Favia) Assorted Crisis Events vol. 1 di Deniz Camp, Eric Zawadzki, Jordie Bellaire e Tom Muller (Panini Comics, traduzione di Lorenzo Corti)

di Deniz Camp, Eric Zawadzki, Jordie Bellaire e Tom Muller (Panini Comics, traduzione di Lorenzo Corti) Barrier di Brian K. Vaughan, Marcos Martín e Muntsa Vicente (BAO Publishing, traduzione di Michele Foschini)

di Brian K. Vaughan, Marcos Martín e Muntsa Vicente (BAO Publishing, traduzione di Michele Foschini) Deflagrazione di Miguel Vila (Coconino Press)

di Miguel Vila (Coconino Press) Domenica di Olivier Schrauwen (Coconino Press, traduzione di Olga Amagliani e Claudia Cozzi)

di Olivier Schrauwen (Coconino Press, traduzione di Olga Amagliani e Claudia Cozzi) Due ragazze nude di Luz (Coconino Press, traduzione di Emanuelle Caillat)

di Luz (Coconino Press, traduzione di Emanuelle Caillat) Figli della foresta. Due vite africane rapite dal colonialismo italiano di Igiaba Scego e Chiara Abastanotti (BeccoGiallo)

di Igiaba Scego e Chiara Abastanotti (BeccoGiallo) Giangiacomo Feltrinelli. Rivoluzione permanente di Davide Toffolo e Giulio D’Antona (Feltrinelli Comics)

di Davide Toffolo e Giulio D’Antona (Feltrinelli Comics) Guerra giusta di Danijel Žeželj (Eris Edizioni, traduzione di Valerio Stivè); I doni di Ananke di Sabrina Gabrielli (Tunué)

di Danijel Žeželj (Eris Edizioni, traduzione di Valerio Stivè); I doni di Ananke di Sabrina Gabrielli (Tunué) I nostri mondi perduti di Marion Montaigne (BAO Publishing, traduzione di Michele Foschini)

di Marion Montaigne (BAO Publishing, traduzione di Michele Foschini) Il mio traditore di Pierre Alary (ReNoir Comics, traduzione di Isabella Donato)

di Pierre Alary (ReNoir Comics, traduzione di Isabella Donato) Il sogno della cicala di Raffaele Sorrentino e Dario Sostegni (Canicola)

di Raffaele Sorrentino e Dario Sostegni (Canicola) Jaadugar – A Witch in Mongolia di Tomato Soup (J-POP Manga, traduzione di Silvia Ricci)

di Tomato Soup (J-POP Manga, traduzione di Silvia Ricci) Kappa Notebook – Deep Water di Manuela Schiano (Hollowpress)

di Manuela Schiano (Hollowpress) La Fortezza vol. 7 di Joann Sfar, Lewis Trondheim, David B., Boulet e Bastien Quignon (BAO Publishing, traduzione di Francesco Savino)

di Joann Sfar, Lewis Trondheim, David B., Boulet e Bastien Quignon (BAO Publishing, traduzione di Francesco Savino) Medea di Rita Petruccioli (BAO Publishing); Mentre ero via di Rina Jost (Diabolo Edizioni, traduzione di Giulia Bertoldo)

di Rita Petruccioli (BAO Publishing); Mentre ero via di Rina Jost (Diabolo Edizioni, traduzione di Giulia Bertoldo) Ombre di famiglia. Feeding Ghosts di Tessa Hulls (Tunué, traduzione di Martina Fermato)

di Tessa Hulls (Tunué, traduzione di Martina Fermato) Paperone in Atlantide di Fabio Celoni (Panini Comics

di Fabio Celoni (Panini Comics Piena! di Alison Bechdel (Rizzoli Lizard, traduzione di Aurelia Di Meo)

di Alison Bechdel (Rizzoli Lizard, traduzione di Aurelia Di Meo) Pino di Takashi Murakami (J-POP Manga, traduzione di Marco Franca)

di Takashi Murakami (J-POP Manga, traduzione di Marco Franca) Racconti vagabondi di Daisuke Igarashi (Toshokan, traduzione di Roberto Pesci)

di Daisuke Igarashi (Toshokan, traduzione di Roberto Pesci) Souzie-Q. Un ritratto di Rocky Marciano di Francesco Colafella, Carmine Di Giandomenico e Tanino Liberatore (Bonelli)

di Francesco Colafella, Carmine Di Giandomenico e Tanino Liberatore (Bonelli) Sto con il mio santo di Chihoi (Canicola, traduzione di Anastasia Genovese)

di Chihoi (Canicola, traduzione di Anastasia Genovese) Tales of Paranoia di Robert Crumb (COMICON Edizioni, traduzione di Andrea Toscani e Vania Vitali)

di Robert Crumb (COMICON Edizioni, traduzione di Andrea Toscani e Vania Vitali) Tapum di Leo Ortolani (Feltrinelli Comics)

di Leo Ortolani (Feltrinelli Comics) The Great 1-2 di Jimmy e Kwang Jin (ReNoir Comics / Gaijin, traduzione di Irene Lustrissimi)

The moon is following us vol. 2 (di 2) di Daniel Warren Johnson e Riley Rossmo (saldaPress, traduzione di Stefano Menchetti)

di Daniel Warren Johnson e Riley Rossmo (saldaPress, traduzione di Stefano Menchetti) Tokyo Tarareba Girls di Akiko Higashimura (BAO Publishing, traduzione di Teresa Gallicchio)

di Akiko Higashimura (BAO Publishing, traduzione di Teresa Gallicchio) Troppo libera. L’arte, l’amore, la lotta di Camille Claudel di Assia Petricelli e Sergio Riccardi (Tunué)

di Assia Petricelli e Sergio Riccardi (Tunué) Wamu e le pelose avventure di Stanislaw Voderak di Wamu (Oblomov).

La Giuria è composta quest’anno da Lorenzo La Neve (autore), Bianca Bagnarelli (autrice), Alessandro Tota (autore), Leonardo Merlini (giornalista) e Veruska Motta (Responsabile programmazione culturale Comics – Lucca Comics & Games). Saranno loro a dover decretare i vincitori che calcheranno il palco del Teatro del Giglio Giacomo Puccini nella serata di premiazione.