In viaggio verso Lucca Comics & Games 2025, French Kiss

Si è svolta al cinema teatro Odeon di Firenze la prima conferenza di presentazione di Lucca Comics & Games 2025. Condotto dal direttore Emanuele Vietina, l’evento ha svelato il tema e il manifesto dell’anno e presentato alcune fra le principali iniziative e novità. Sul palco, dal vivo o in video, si sono alternati vari collaboratori di Lucca Crea ed esponenti del mondo del fumetto, del game, del videogame e della musica, fra i quali il direttore editoriale di Panini Comics Marco Lupoi, la curatrice editoriale del programma di Lucca Comics Veruska Motta, Andrea Rock e Giulia Moretti per le novità sul film di Manlio Castagna I love Lucca Comics & Games (primo di quattro) di cui è stato proiettata un’anteprima e che esordirà nei cinema italiani l’10, 11 e 12 novembre 2025.

Liberté, Créativité, Diversité

In apertura sono però intervenuti l’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens e la direttrice dell’Institut français Italia Florence Alibert per sancire una collaborazione che porta la Francia a essere il paese ospite a Lucca Comics 2025.

Da questa partnership deriva il tema: French Kiss, il “bacio alla francese” che vuole incarnare i valori dell’Istituto Francese e della kermesse lucchese: Liberté, Créativité, Diversité

Un tema interpretato dall’autrice dei manifesti (dopo il primo ne saranno svelati altri nei prossimi giorni), l’illustratrice francese Rébecca Dautremer che si è cimentata con Sei personaggi in cerca di un bacio. Un lupo mannaro, un guerriero, una contessa vampira, un mostro, una strega e la Lukawa, creatura immaginaria che fonde il nome della città di Lucca con l’influenza di manga e animazione.

“Il legame di Lucca con la Francia è forte – ha detto Vietina – e ci ha dato molto, il meglio della diversità creativa in Europa. French Kiss è il bacio che la città dà alla propria comunità, quello che ognuno vorrebbe dare al suo autore preferito. Sono proprio gli autori, con loro immaginazione, ad aiutarci a capire e decodificare il presente. Per noi il bacio è un detonatore di storie, un gesto che accende i sogni e li unisce alla narrazione”.

“Sono orgoglioso di questa collaborazione e della scelta di Rébecca Dautremer – ha spiegato l’ambasciatore Briens – una delle nostre più grandi illustratrici e artiste. È un onore che abbia accettato di creare il manifesto, i colori e le luci delle sue opere sono stupendi. E il French Kiss è un bellissimo tema per questa edizione”.

“Queste tre parole – ha aggiunto Florence Alibert – libertà, creatività, diversità, sono il motto dell’Istituto Francese e si ritrovano nei valori di Lucca Comics. Chi ha la fortuna di venire a Lucca lo sperimenta sempre. Libertà di essere se stessi, libertà di sognare e immaginare gli universi di artisti diversi. La creatività è il cuore di tutto quello che facciamo per promuovere gli artisti ed è il cuore di Lucca perché tutto quello che scoprite è immaginario. La diversità è un altro punto in comune perché noi con il nostro lavoro crediamo nel promuovere la diversità degli artisti, delle origini e dei percorsi diversi, ed è proprio quello che si vede durante il festival in un clima di convivenza e scambio”.

In video ha parlato anche Rebecca Dautremer: “Integrazione, immaginario, tolleranza, libertà sono l’essenza di Lucca. Ho voluto creare sei personaggi diversi per quindici baci possibili, in modo che tutti si possano immedesimare”.

Fumetti, comics, bande dessinée

In attesa di approfondimenti nelle prossime iniziative pre Lucca Comics, è stato introdotto il palinsesto legato ai comics, a partire dalla partecipazione di cinque autori italiani di riferimento.

Confermata la presenza con Bao Publishing di Zerocalcare, fra l’altro fresco dell’annuncio di una terza serie animata da lui curata per Netflix, in uscita nel 2026.

Coconino Press ospiterà Zuzu (nel 2019 Gran Guinigi come miglior esordiente), presente per tutto il festival. Tre i grandi ospiti legati a Feltrinelli Comics. Fumettibrutti sarà protagonista con una serie di incontri per presentare Agenda Brutta 2026, suo ultimo lavoro che rappresenta una sorta di manifesto di impegno sociale, strumento fondamentale per le nuove generazioni. Leo Ortolani svelerà Tapum, progetto molto personale che racconta la Prima guerra mondiale a partire da ricordi di famiglia per far ridere ma anche pensare. In occasione del suo ottantesimo compleanno arriverà Milo Manara con la sua inedita Odissea, progetto al quale lavora da anni.

Tanti gli ospiti europei e internazionali annunciati, fra i quali il ritorno di Ariel Olivetti al Padiglione Panini, Guy Delisle per Rizzoli, il fondatore di Dark Horse Comics Mike Richardson e David Scroggy che racconterà la grande editoria americana.

A cavallo fra manga, anime e mostre c’è uno degli annunci più interessanti: la presenza del creatore di Ken il guerriero, per la prima volta in un evento in Italia, il Sensei Tetsuo Hara. L’autore di Hokuto No Ken, manga serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 1983 al 1988 e autentico fenomeno sociale, sarà presente al festival dal 30 ottobre al 2 novembre con eventi per il pubblico, firmacopie e appuntamenti con la stampa. A lui sarà anche dedicata la mostra monografica, curata da Alessandro Apreda “Doc Manhattan”, con oltre cento originali esposti all’interno della Chiesa dei Servi.

Ma la nona arte sarà naturalmente al centro di numerose altre mostre ed eventi che si spostano però dalla tradizionale sede di Palazzo Ducale per raggiungere Palazzo Guinigi, con la sua inimitabile torre, e altre location. Da segnalare la mostra evento dedicata all’autrice del poster Rébecca Dautremer che esporrà in anteprima mondiale il graphic novel Ruby Rose, la cui uscita è prevista per il 2026 in Francia.

Sempre a evidenziare il legame con la Francia di questa edizione, alla Fondazione Banca del Monte di Lucca arrivano due mostre dedicate alla creatività francese in tutte le sue declinazioni. A partire da HEXAGONES, mostra curata da Luca Raffaelli con il co-curatore Donato Larotonda e in collaborazione con la galleria Huberty & Breyne, che accompagna il pubblico a scoprire le tavole di dodici autori e autrici francesi che hanno profondamente cambiato il fumetto, il suo senso e anche il metodo di lavoro. Al centro dell’esposizione le opere tra gli altri di Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius (Jean Giraud), Philippe Druillet, Baudoin (Edmond Baudoin), Gotlib (Marcel Gotlieb), Jean-Marc Reiser, Jacques Tardi, Georges Wolinski, Baru (Hervé Barulea).

Florence Cestac ed Edmond Baudoin (quest’ultimo in collaborazione con Comicon Edizioni) saranno ospiti di Lucca Comics & Games per raccontare il loro percorso artistico e culturale, il modo in cui con il loro lavoro hanno cambiato la percezione della Nona Arte in Francia (e non solo) e l’impatto sociale che ha avuto e ha ancora oggi il lavoro di fumettisti e fumettiste.

Grande attesa per L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo, che permetterà al pubblico di ammirare 100 tavole originali, arricchite da una serie di apparati testuali.

Con l’esposizione Grazia La Padula: Disegnare l’inafferrabile, sarà invece raccontata l’arte di La Padula in un percorso espositivo attraverso la sua carriera di fumettista: dall’esordio nella bande dessinée fino alla vasta attività per riviste e magazine, dai ritratti di importanti personalità dello spettacolo alle tavole del pluripremiato Diario di una cagna, fino alle immagini inedite tratte dal prossimo lavoro, Les insoumises, in uscita per la francese Futuropolis.

Una selezione di tavole originali andrà a comporre la mostra dedicata al lavoro di Kevin Eastman – primo dei quattro ospiti internazionali che saranno annunciati da Mirage Comics – che descriveranno gli universi narrativi del co-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles che ha lanciato The Last Ronin e che al festival presenterà, insieme al suo editore, le sue Totally Twisted Tales. L’autore sarà anche presente a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre.

Novità, anniversari, curiosità

Fra le novità il ritorno del libro game per Lucca Junior con EL che lancia una nuova collana, le celebrazioni per i venticinque anni di Geronimo Stilton, lo spazio Lego che raddoppia con oltre 300 metri quadri espositivi e la presenza di una Pokemon community sempre più grande. Per la prima volta a Lucca ci saranno Dario Moccia, Davide Masella e Luca Molinaro con il progetto Tomodachi Press nato dal mondo dei content creator.

Arriverà anche SCART, la piattaforma artistica del Gruppo Hera che trasforma i rifiuti in opere d’arte, con tre coppie di super robot ispirati ai cartoni animati giapponesi anni Ottanta, alti 4 metri e protettori dell’ambiente. Nel nuovo spazio dell’ostello di Lucca ci sarà il Red Bull Tetris con la finale nazionale del celebre videogioco.

Confermato il format Foodmetti – Artisti delle tavole con numerosi appuntamenti fra cuochi, bartender e altro.

Per il gioco da tavolo protagonista sarà Asmodee con, fra l’altro, una carta speciale di Dixit mentre il padiglione Carducci sarà aperto anche di sera, dopo le 19:00, per continuare a giocare.

Attese anche le iniziative legate al lancio di Death Stranding 2: On the beach di Hideo Kojima e di Stranger Things 5, ultima stagione della celebre serie Netflix, mentre per i piccini torna la collaborazione con Cartoon Network.



Rivoluzionato anche il programma musicale, che potrà contare su cinque palchi di cui tre itineranti in centro città. Saranno presenti anche Elio e Faso per presentare il libro Foto dedicato a Elio e Le Storie Tese.

La seconda conferenza di presentazione di Lucca Comics & Games 2025 è prevista per il 25 settembre a Milano, ma nel frattempo durante l’estate continueranno ad arrivare annunci su nuovi ospiti ed eventi della manifestazione.