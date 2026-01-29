La nuova edizione de “Il rapporto di Brodeck” di Manu Larcenet

Comunicato stampa

In un villaggio di montagna un uomo è stato assassinato in circostanze misteriose. Era uno straniero di passaggio: lo chiamavano “L’Altro”. Brodeck, un ex deportato scampato ai lager e tornato al paese, viene chiamato a indagare. Ascolta gli abitanti, annota i fatti, diventa la cattiva coscienza della piccola comunità. E poco alla volta penetra nell’abisso del Male, svelando la capacità dell’uomo di commettere i peggiori crimini per ignoranza, crudeltà, razzismo, paura.

Adattando a fumetti il romanzo Il rapporto di Philippe Claudel (Ponte alle Grazie, 2008), Manu Larcenet racconta una parabola oscura nella quale una natura dipinta come aspra e sublime fa da sfondo alla meschinità delle azioni umane.

Coconino Press riporta in libreria la versione integrale de Il rapporto di Brodeck, da tempo esaurita, con una nuova copertina e con la presenza, in coda al volume, di una gallery dei ritratti dei personaggi della storia che non era presente nella precedente edizione.

Il rapporto di Brodeck – Nuova edizione

Manu Larcenet

Traduzione di Francesca Scala

Coconino Press, 2026

328 pagine, cartonato, bianco e nero – 36,00 €

ISBN: 9788876188497

Disponibile dal 30 gennaio 2026

L’autore