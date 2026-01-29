La nuova edizione de “Il rapporto di Brodeck” di Manu Larcenet

Comunicato stampa
In un villaggio di montagna un uomo è stato assassinato in circostanze misteriose. Era uno straniero di passaggio: lo chiamavano “L’Altro”. Brodeck, un ex deportato scampato ai lager e tornato al paese, viene chiamato a indagare. Ascolta gli abitanti, annota i fatti, diventa la cattiva coscienza della piccola comunità. E poco alla volta penetra nell’abisso del Male, svelando la capacità dell’uomo di commettere i peggiori crimini per ignoranza, crudeltà, razzismo, paura.
Adattando a fumetti il romanzo Il rapporto di Philippe Claudel (Ponte alle Grazie, 2008), Manu Larcenet racconta una parabola oscura nella quale una natura dipinta come aspra e sublime fa da sfondo alla meschinità delle azioni umane.
Coconino Press riporta in libreria la versione integrale de Il rapporto di Brodeck, da tempo esaurita, con una nuova copertina e con la presenza, in coda al volume, di una gallery dei ritratti dei personaggi della storia che non era presente nella precedente edizione.
Il rapporto di Brodeck – Nuova edizione
Manu Larcenet
Traduzione di Francesca Scala
Coconino Press, 2026
328 pagine, cartonato, bianco e nero – 36,00 €
ISBN: 9788876188497
Disponibile dal 30 gennaio 2026
L’autore
Manu Larcenet è nato nel 1969 a Issy-les-Moulineaux, vicino a Parigi. Ha iniziato a pubblicare alla fine del 1994, nello stesso periodo in cui cantava in un gruppo punk, e ha lavorato in seguito con tutti i maggiori editori francesi, collaborando con diversi sceneggiatori. Con Jean-Yves Ferri, scrittore di alcune storie di Asterix, ha realizzato i volumi della serie umoristica Ritorno alla terra. Ma è la sua attività di autore unico a decretarne il successo: tra le sue opere la graphic novel Lo scontro quotidiano, Miglior libro al Festival di fumetti di Angoulême e
Miglior libro straniero al Comicon di Napoli; la saga in quattro tomi Blast, Gran Guinigi a Lucca nel 2012, Il rapporto di Brodeck, tratto dal romanzo di Philippe Claudel, l’opera giovanile Faremo senza, tradotta in italiano da Zerocalcare, la graphic novel Quasi, la serie in cinque volumi Le avventure rocambolesche e l’adattamento a fumetti del famoso romanzo La strada di Cormac McCarthy. Tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia da Coconino Press.