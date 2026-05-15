Gigaciao pubblica un fumetto con gli animali spiegati da Barbascura X e Sio

Comunicato stampa

Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna è un’antologia divulgativa in cui vengono raccontati aneddoti, particolarità e caratteristiche di molti animali, possibilmente quelli più disgustosi.

Il racconto colorito e ironico di Barbascura X si accompagna perfettamente allo stile artistico di Sio, dando origine a una mini enciclopedia sugli animali pazza e scientificamente accurata.

Il volume è disponibile in due edizioni: una regular con la copertina disegnata da Sio, e una variant con cover disegnata e colorata da Roberto “Dano” D’Agnano. Particolarità della variant è la possibilità di grattare delicatamente una parte del disegno affinché la copertina rilasci un odore particolarmente intenso (e sgradevole!).

Barbascura spiega gli animali e Sio li disegna

Barbascura X, Sio

Gigaciao, 2026

144 pagine, brossurato con alette, colori – 20,00 €

ISBN: 9791257540036

Disponibile in libreria e fumetteria dal 15 maggio 2026

Barbascura X è chimico, divulgatore scientifico, performer teatrale, scrittore, autore televisivo e pirata male. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori in tutta Europa. È divenuto celebre grazie alla rubrica web Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali. Tra divulgazione e comedy, ha portato la scienza in teatro, sul web e in televisione. Per il suo modo inusuale di trattare questi argomenti è stato definito il punk della divulgazione scientifica. Insegna molte cose sugli animali alle persone di Gigaciao, che poi finiscono per farci dei fumetti insieme.