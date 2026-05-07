Letture in breve #57

Miguel Vila si sposta dal Nord Est – suo territorio di origine e di elezione narrativa – e scende fino a Bologna, ma senza scordare il Veneto, per raccontare un giallo macchiato di sangue che coinvolge due famiglie, entrambe vittime di attentati che richiamano quelli del famigerato Unabomber.

La verità è che quella di Vila è solo una nuova veste per continuare a raccontare la provincia italiana e indagare i segreti, le idiosincrasie, i conflitti e i rapporti interpersonali della classe media dell’Italia settentrionale e centrale.

Lo fa con uno sguardo freddo e distaccato, per questo ancor più cinico, che si materializza in tavole asettiche, geometriche e precise – quasi taglienti – nelle quali la lezione di autori come Chris Ware si contamina efficacemente con l’imperfezione di carne e corpi reali e con il sangue di arti dilaniati, in cui vignette che inquadrano un particolare o sequenziano un’azione generica raccontano più di mille parole.

E deflagrano per bellezza e spietatezza.

David Padovani