Letture in breve #32

The last of us – Il sogno americano di Neil Druckmann, Faith Erin Hicks, Rachelle Rosenberg (Editoriale Cosmo, 2020)

Miniserie pubblicata da Dark Horse e scritta da Neil Druckmann, direttore creativo del successo videoludico The last of us, Il sogno americano narra l’incontro tra la protagonista Ellie e Riley, personaggio noto ai giocatori come agli spettatori della serie TV tratta dal videogioco. È un racconto lineare e semplice che riesce a presentare i personaggi e l’ambientazione in maniera soddisfacente, fornendo un piccolo approfondimento su quanto avvenuto prima degli eventi presenti nel gioco. I disegni di Hicks sono di stampo realistico ma con una certa influenza cartoonesca che risalta soprattutto nella resa dei volti e delle espressioni; i colori di Rosenberg rendono le tavole scure, quasi soffocanti, contribuendo così a far emergere l’atmosfera del mondo in cui si muovono i personaggi. Un fumetto realizzato con cura, indirizzato certamente agli appassionati del gioco o della serie TV, ma che con una minima conoscenza del contesto risulta godibile per tutti.

Ettore Gabrielli