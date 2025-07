Lo Scarabeo celebra il padre del manga moderno con i Tezuka Tarot

Comunicato stampa

L’arte dei Tarocchi incontra uno dei geni e maestri indiscussi del manga giapponese, unendo l’estetica dell’arte tarologica occidentale con la potenza narrativa e visiva dell’universo di Osamu Tezuka.

Tezuka (Osaka, 1928 – 1989) è considerato il padre del manga moderno. Visionario, umanista, innovatore, il mangaka ha rivoluzionato la narrazione grafica giapponese dopo la Seconda Guerra Mondiale, creando personaggi che hanno segnato intere generazioni. Pur laureandosi in medicina, ha dedicato la sua vita al fumetto e all’animazione, lasciando un’eredità artistica che ancora oggi ispira autori, registi e illustratori di tutto il mondo.

Lo Scarabeo, casa editrice torinese specializzata in mazzi artistici di tarocchi, annuncia una collaborazione con Tezuka Productions per la creazione di un mazzo di Tarocchi ispirato alle opere più iconiche di Osamu Tezuka, il “Dio dei Manga”.

Considerato da molti l’equivalente giapponese di Walt Disney per innovazione tecnica, visione artistica e impatto culturale, Tezuka ha dato vita a personaggi e storie indimenticabili come Astro Boy, Kimba – il leone bianco, Black Jack, La Principessa Zaffiro, La Fenice, Buddha, Dororo e molti altri. Questi personaggi iconici e senza tempo sono stati reinterpretati con cura per integrarsi nei 78 archetipi dei tarocchi tradizionali tramite illustrazioni inedite.

Oltre alle carte, il cofanetto Tezuka Tarot contiene anche un libro per accompagnare gli appassionati nella lettura degli arcani: un testo scritto da Tomomi Imaizumi, membro di Tezuka Productions, lo studio di animazione fondato dallo stesso Tezuka nel 1968 per creare gli adattamenti animati di molte delle sue storie e che oggi custodisce l’eredità creativa del leggendario fumettista e illustratore giapponese.

“Questo mazzo rappresenta molto più di una semplice collaborazione editoriale,” dichiara Sophia Pignatiello, editrice de Lo Scarabeo. “È un ponte tra culture e linguaggi, tra due forme d’arte capaci di parlare all’anima: quella dei Tarocchi e quella del Manga. Siamo onorati di poter rendere omaggio a Tezuka attraverso un progetto così ambizioso e sentito.”

In libreria da luglio 2025, il mazzo viene pubblicato in edizione multilingue per raggiungere appassionati e collezionisti in tutto il mondo.

Tezuka Tarot

Osamu Tezuka

Lo Scarabeo, 2025

78 carte + libro a colori multilingue – 36,00 €