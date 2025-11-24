Gigaciao pubblica un nuovo capitolo del misterioso papero del Giappone di DAW

Comunicato stampa

Il papero del Giappone e il Ninja blu sono tornati sulle pagine di una nuova storia a fumetti, scritta e disegnata da Davide DAW Berardi e pubblicata da Gigaciao.

I due personaggi, buffi quanto improbabili, sono i protagonisti di una nuova avventura comica e surreale. Riuscirà il Ninja blu a mettere definitivamente al tappeto il suo storico nemico?

Il misterioso papero del Giappone – Migliori nemici è una storia nonsense, i cui protagonisti affrontano situazioni epiche ai limiti dell’assurdo, con spade maledette e colpi provenienti da ogni direzione, il tutto condito da un’ironia affilata come una lama. Il fortissimo papero dovrà superare ostacoli sempre più estremi e, forse, stavolta non riuscirà a farcela da solo!

Per celebrare il ritorno del celebre papero, Gigaciao ha creato un bundle esclusivo che contiene, oltre al fumetto, uno shikishi in formato A5 con sketch e firma originali dell’autore, e una paperella da bagno azzurra, pronta da mettere nella vasca da bagno o sulla libreria.

Il misterioso papero del Giappone – Migliori nemici

Davide DAW Berardi

Gigaciao, 2025

144 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791281502338

Dal 21 novembre 2025 in libreria e fumetteria

L’autore

Davide Berardi, in arte Daw, ha iniziato a disegnare fumetti fin da piccolo, ancor prima di imparare a camminare o a impugnare correttamente una matita…cosa che tuttora non sa fare, ma lui non lo sa, quindi disegna le stesse cose buffe e divertenti! Nel 2023 diventa uno degli autori di punta della rivista a fumetti Scottecs Gigazine, dove si diverte sadicamente a far impazzire il suo editor! Si tiene in forma camminando in montagna… o almeno così vuole farci credere!