Gigaciao presenta “La piccola Genia e la sfida del Sultano”

Comunicato stampa

Gigaciao porta in libreria, fumetteria e sul sito Gigaciao.com dal 3 aprile 2026 una nuova graphic novel.

La piccola Genia e la sfida del Sultano è un volume autoconclusivo che fa parte di una serie di due storie per ragazzi e ragazze firmate da Álvaro Ortiz, fumettista spagnolo conosciuto in Italia per Murderabilia (Bao Publishing, 2019).

Un importante sultano appassionato di Shatranj (il gioco antenato degli scacchi) si convince a evocare un suo vecchio amico genio per trovare qualcuno con cui giocare alla pari; dalla lampada tuttavia si manifesta una piccola genia bambina della stessa età di sua figlia, con la quale fa subito amicizia. Tra rocambolesche disavventure, le bambine – insieme a un altro piccolo amico – sono protagoniste di un viaggio avvincente ed emozionante per tutto il califfato.

Vincitore del Premio Antifaz per Miglior Fumetto per l’Infanzia al Salone del Fumetto di Valencia nel 2023, La piccola Genia e la sfida del Sultano è una storia che racconta l’amicizia nel modo puro e geniale che solo i bambini e le bambine sono in grado di vivere e comprendere. L’atmosfera da mille e una notte, il tratto molto riconoscibile e i colori surreali delle tavole trasportano lettori e lettrici di tutte le età in un mondo di fantasia.

La piccola Genia e la sfida del Sultano

Álvaro Ortiz

Traduzione di Raùl Lara Molina

Gigaciao, 2026

160 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9791257540067

Álvaro Ortiz

Fumettista e illustratore spagnolo, classe 1983. Molto attivo nell’ambito delle autoproduzioni, ha partecipato anche a una residenza artistica in Norvegia tra il 2011 e il 2012. Nel 2014 pubblica in patria la sua graphic novel più conosciuta, Murderabilia, pubblicata in Italia da Bao Publishing nel 2019. La piccola Genia e la sfida del Sultano è la sua prima opera per giovani lettori e lettrici.