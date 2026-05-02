Gigaciao annuncia l’arrivo nel 2027 del volume dedicato a Enrico e Cesira

Comunicato stampa

Dopo il successo di pubblico e critica di Tutto un altro Lupo Alberto (2024) e Cattivik. La Novell’ Grafik’ (2025), Gigaciao e Silver continuano la collaborazione con un nuovo progetto editoriale che vede protagonisti Enrico e Cesira, una delle coppie più amate della Fattoria McKenzie.

Annunciato durante un incontro che si è svolto nella giornata di sabato 3 maggio al Comicon, Enrico e Cesira – L’amore è cieco sarà una graphic novel in uscita nel 2027 proprio durante il Comicon completamente dedicata alla coppia di talpe, protagonista di una storia che – attraverso la lente dell’umorismo – racconta dinamiche gioiose e dolorose di ogni famiglia a due.

A firmare la storia si conferma Lorenzo La Neve, già sceneggiatore dei primi due volumi della collana, mentre sarà Francesco Guarnaccia a prendere matita e colori per ricreare i personaggi e il mondo che li circonda.

Lorenzo La Neve nasce a Roma nel 1998. Sceneggiatore per il fumetto e per l’animazione, è curatore editoriale dell’etichetta BMR Production e di Tutto Un Altro Lupo, il revival di Lupo Alberto. Dal 2025 è anche curatore editoriale per Gigaciao. È stato inoltre direttore artistico della collana YEA per il marchio Gallucci Balloon. Ha collaborato con svariate realtà ed editori, tra cui DeAgostini e i Pinguini Tattici Nucleari. Per le librerie ha scritto, tra i vari, i volumi Giungla Urbana, Rosa Grezzo, Amore e sugna, La Fabbrica dei rapper e La banda delle mezze calzette, insieme a Lillo Petrolo. Vince nel 2025 il Gran Guinigi alla Miglior Iniziativa Editoriale per il volume Tutto un altro Lupo Alberto, edito da Gigaciao. Esce, sempre nel 2025, il suo ultimo libro realizzato insieme a Spugna, Cattivik – La Novell’ Grafik’.

Francesco Guarnaccia è un fumettista, illustratore e motion designer. Fa parte del collettivo Mammaiuto con il quale ha pubblicato From here to eternity e, dopo averlo rimandato per anni, il suo libro fantasy sulla procrastinazione: Il cavalier inservente. Vince un po’ di premi (Gran Guinigi, Micheluzzi, Bartoli) e pubblica con saldaPress il libro Fabula, con Feltrinelli Comics Party Hard, e con Bao Iperurania. È parte del nucleo originale di artisti che insieme a Lorenzo La Neve inaugura la serie parallela di Lupo Alberto, Tutto un altro Lupo. Nel 2022 fonda insieme a Matilde Simoni e Roberto D’Agnano lo Studio Fortissimi, con l’ambizione di fare i cartoni.