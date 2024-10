Gene Luen Yang tra i Candidati al Premio Astrid Lindgren

Comunicato stampa

Gene Luen Yang è tra i 265 candidati al prestigioso Premio Astrid Lindgren come autore e come promotore della lettura tra le giovani generazioni, uno dei premi più importanti nel mondo della letteratura per ragazzi.

Dopo il National Book Award, il Printz Award, l’Eisner Award, l’Harvey Award e la nomination della Library of Congress Every Child A Reader ad Ambasciatore nazionale per la letteratura giovanile, un altro importantissimo riconoscimento per l’autore di serie di successo come Avatar The Last Airbender e The Books of clash, di graphic novel pluripremiati come American Born Chinese, Dragon Hoops e Boxer&Saints (tutti editi in Italia da Tunué).

Gene Luen Yang sarà per la prima volta in Italia dal 31 ottobre al 2 novembre ospite di Tunué e Lucca Comics&Games in occasione dell’uscita di Un anno per amarti, il suo ultimo graphic novel realizzato con Leuyen Pham.