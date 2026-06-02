Barbarella: novità sul remake con Sydney Sweeney

Deadline, in un articolo riguardante la nascita di Honey Trap, casa di produzione dell’attrice Sydney Sweeney fondata assieme alla sua collaboratrice di lunga data Kaylee McGregor, riporta un breve aggiornamento circa il remake di Barbarella che vedrà protagonista la star di Euphoria.
Nel sottolineare che la nuova casa di produzione è pronta a siglare un accordo di prelazione con Sony Pictures, viene indicato che la Sweeney sta già lavorando con la major al remake di Barbarella prodotto da Tristar Pictures (filiale della Sony), che sarà diretto da Edgar Wright con Jane Goldman e Honey Ross al lavoro sulla sceneggiatura del film basato sui fumetti di Jean Claude-Forest.
Il progetto, lo ricordiamo, è stato annunciato per la prima volta nel 2022, con Wright coinvolto come regista da circa due anni.