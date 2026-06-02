Barbarella: novità sul remake con Sydney Sweeney

2 Giugno 2026
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L'attrice lancia la sua società di produzione e si concentra sul remake tratto dai fumetti di Forest.
Sweeney

Deadline, in un articolo riguardante la nascita di Honey Trap, casa di produzione dell’attrice Sydney Sweeney fondata assieme alla sua collaboratrice di lunga data Kaylee McGregor, riporta un breve aggiornamento circa il remake di Barbarella che vedrà protagonista la star di Euphoria.

Nel sottolineare che la nuova casa di produzione è pronta a siglare un accordo di prelazione con Sony Pictures, viene indicato che la Sweeney sta già lavorando con la major al remake di Barbarella prodotto da Tristar Pictures (filiale della Sony), che sarà diretto da Edgar Wright con Jane Goldman e Honey Ross al lavoro sulla sceneggiatura del film basato sui fumetti di Jean Claude-Forest.

Il progetto, lo ricordiamo, è stato annunciato per la prima volta nel 2022, con Wright coinvolto come regista da circa due anni.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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