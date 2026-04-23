Letture in breve #56

Craters Thinks parte da presupposti magari già visti, ma interessanti: presentare un mondo in cui degli esseri, chiamati Craters, causano devastazioni perchè non riescono a controllare le loro emozioni, che si manifestano in maniera esplosiva. Attraverso la figura principale, Leon Tanaka vorrebbe esplorare traumi emotivi e come le emozioni definiscano la nostra realtà con un manga che unisce shonen, thriller psicologico e tinte horror. Purtroppo, dopo un primo volume introduttivo un po’ frenetico ma anche con molti spunti interessanti, il secondo e conclusivo volume mette fine alla storia in maniera frettolosa e confusissima, con un mix di verbosità e superficialità disarmante. I disegni di Torahate, benchè non sempre costanti per qualità, sono l’unica cosa che si salva in questo manga, grazie a una gestione interessante degli scontri e ad alcuni momenti horror che mettono davvero grande angoscia grazie alla scelta di distorsioni prospettiche e un tratto pulito ma anche intenso. Troppo poco per capire la scelta di Star Comics di pubblicare un manga che ha sofferto evidentemente di una chiusura anticipata, e che è obbiettivamente impubblicabile nel mercato del manga contemporaneo.

Emilio Cirri