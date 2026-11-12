Gud presenta “Terry Time e il coraggio della resistenza”, giovedì 19 novembre

Comunicato stampa

La Biblioteca della Fondazione Basso presenta un nuovo appuntamento del ciclo “Disegnare il presente. Fumetti tra memoria, conflitto e libertà”.

Giovedì 19 novembre 2026, alle ore 17.30, sarà loro ospite Gud, autore del fumetto Terry Time e il coraggio della Resistenza (Tunué).

Un viaggio nel tempo per raccontare la storia della Resistenza attraverso gli occhi di Terry, un bambino che si ritrova nel 1945 e incontra Bella, una giovane staffetta partigiana. Un’avventura a fumetti pensata anche per i più piccoli, per avvicinarli ai temi della memoria storica, del coraggio, della libertà e degli ideali della lotta partigiana.

Sarà anche l’occasione per incontrare l’autore e approfondire il suo lavoro, in un dialogo tra narrazione a fumetti, memoria storica e impegno civile.

Gud sarà in dialogo con Morena Terraschi. Introduce Maurizio Locusta.

Dove: Fondazione Lelio e Lisli Basso, via della Dogana Vecchia 5, Roma.

Quando: giovedì 19 novembre 2026, ore 17.30.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/disegnare-il-presente-fumetti-tra-memoria-conflitto-e-liberta-tickets-2004594959486?aff=oddtdtcreator

Biblioteca

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