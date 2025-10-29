Il mondo di Mirka Andolfo si espande: uno spin-off per Sweet Paprika e l’omnibus di Blasfamous

Comunicato stampa

Fumettista da oltre un milione di copie vendute, è nota soprattutto per Sweet Paprika, romance fantasy che le è valso un Harvey Award come miglior serie internazionale e una nomination agli Eisner Award, gli “Oscar” del fumetto. Il 28 ottobre, le opere e i personaggi nati dalla mente e dalla matita di Mirka Andolfo – fumettista partenopea vincitrice di un Harvey Award – tornano in libreria e fumetteria. Star Comics pubblicherà infatti l’edizione omnibus dell’ultima fatica della fumettista, Blasfamous, e uno spin-off della sua opera più amata, Sweet Paprika: Open for Business, scritto da Steve Orlando e disegnato da Emilio Pilliu.

Pubblicato in 3 volumi a partire dal 2024, Blasfamous, è un’originale satira dello star system, tratteggiata attraverso un mondo popolato da angeli e demoni in cui le popstar sono venerate come divinità e traggono un potere formidabile dall’adorazione delle masse. Al centro della vicenda è Clelia, regina del pop dal fascino enigmatico, che insieme al suo agente demoniaco – Padre Lev – lotta per mantenere la supremazia.

Chi invece sente la mancanza della frenetica Infernum Press potrà immergersi di nuovo nelle sue piccanti atmosfere grazie a Sweet Paprika: Open for Business, nuovo romance erotico queer che riprende l’ambientazione e i personaggi di Sweet Paprika, scritto da Steve Orlando (sceneggiatore americano con importanti pregressi nel fumetto supereroistico) e disegnato da Emilio Pilliu (affermato fumettista e illustratore italiano). Protagonista di questo spin-off è Aubrey Jean, un giovane impiegato della Infernum Press appena promosso da correttore bozze a editor e determinato a impressionare la terribile Miss Paprika, ma per farlo dovrà destreggiarsi con un cliente decisamente eccentrico ed esigente. Allo stesso tempo, neanche la sua vita amorosa è proprio rose e fiori: si trova infatti invischiato in una spinosa situazione con Persica – un “amico con benefici” che forse vuole qualcosa di più –, complicata ulteriormente dall’arrivo dell’affascinante Kren. Riuscirà questo impacciato impiegato a trovare un equilibrio nella sua vita sentimentale e farsi notare da Miss Paprika?

L’omnibus di Blasfamous sarà disponibile in libreria, fumetteria e store online a partire dal 28 ottobre, al prezzo di 34,90€, mentre Sweet Paprika: Open for Business sarà acquistabile, a partire dallo stesso giorno, al prezzo di 14,90 € in edizione regular, e di 16,90 € nell’ammiccante variant illustrata da Mirka Andolfo, esclusiva delle fumetterie e degli store online.