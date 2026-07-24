James Watkins e la dimensione tragica di Clayface

In una lunga intervista concessa a Deadline a ridosso del San Diego Comic-Con, il regista James Watkins ha parlato in maniera approfondita di Clayface, il film DC Studios incentrato sul villain di Batman in uscita a ottobre, di cui è stato diffuso un nuovo, inquietante trailer ufficiale appena due giorni fa.

Watkins ha evidenziato la tragicità della storia di Matt Hagen, aggiungendo che per la pellicola si è cercato di attingere a fumetti e cartoni animati che nel corso degli anni hanno esplorato il personaggio nelle sue numerose versioni.

Tutto, Basil Karlo, Matt Hagen e tutte le sue varianti. Ci sono molte ispirazioni provenienti da diversi fumetti. Per i fan che vogliono approfondire, ci sono molti riferimenti. Personalmente, volevo esplorare le emozioni del personaggio in modo più profondo. Ciò che mi ha colpito di più in tutte le precedenti versioni è stata la tristezza, la malinconia, il dolore, e ho voluto dargli una dimensione tragica, cercando di rappresentare il percorso di Hagen, il suo rifiuto e la ricerca della propria strada. La dualità di Clayface è davvero interessante: è un antieroe, ma non un cattivo a tutti gli effetti.

Watkins ha poi parlato della scelta di Tom Rhys Harries per il ruolo di Hagen, e di come si è arrivati alla decisione di prenderlo per il film.