SDCC26 – Marvel Comics annuncia nuova serie a fumetti su Indiana Jones

Al San Diego Comic-Con Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per dicembre, di Indiana Jones and the Sword of Pandemonium, una serie limitata di cinque numeri scritta da Jason Aaron e disegnata da Aaron Kuder con protagonista il famoso archeologo interpretato sul grande schermo da Harrison Ford.
Sulla scia degli eventi di Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, i più famigerati nemici di Indy, tra i quali ritorna un arcinemico, cercano una nuova fonte di potere per riscattarsi dall’avere perso l’Arca dell’Alleanza. L’arma si trova nelle mani di Marion Ravenwood e ora Indiana Jones deve correre ai confini del mondo alla ricerca di un’arma biblica, intraprendendo una missione che metterà a dura prova le sue abilità di archeologo e il suo scetticismo verso il soprannaturale.
La serie segna il ritorno del personaggio in una versione a fumetti dopo ben 40 anni, con la pubblicazione proprio da parte della Casa delle Idee di The Further Adventures of Indiana Jones, durata 34 numeri tra il 1983 e il 1986.