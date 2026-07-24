SDCC26 – Marvel Comics annuncia nuova serie a fumetti su Indiana Jones

24 Luglio 2026
di
L'archeologo ritorna in una nuova serie limitata della Casa delle Idee.
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Al San Diego Comic-Con Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per dicembre, di Indiana Jones and the Sword of Pandemonium, una serie limitata di cinque numeri scritta da Jason Aaron e disegnata da Aaron Kuder con protagonista il famoso archeologo interpretato sul grande schermo da Harrison Ford.

Sulla scia degli eventi di Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, i più famigerati nemici di Indy, tra i quali ritorna un arcinemico, cercano una nuova fonte di potere per riscattarsi dall’avere perso l’Arca dell’Alleanza. L’arma si trova nelle mani di Marion Ravenwood e ora Indiana Jones deve correre ai confini del mondo alla ricerca di un’arma biblica, intraprendendo una missione che metterà a dura prova le sue abilità di archeologo e il suo scetticismo verso il soprannaturale.

La serie segna il ritorno del personaggio in una versione a fumetti dopo ben 40 anni, con la pubblicazione proprio da parte della Casa delle Idee di The Further Adventures of Indiana Jones, durata 34 numeri tra il 1983 e il 1986.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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