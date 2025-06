“Verderame”: la fantascienza oscura della provincia italiana

Dopo il folgorante, misterioso e affascinante Il Battesimo del Porco uscito nel 2020 per MalEdizioni, Marco Taddei e Samuele Canestrari tornano insieme con Verderame, una storia che mescola inaspettatamente folklore provinciale e fantascienza cyberpunk.



I disegni sulfurei e oscuri di Canestrari danno vita a un mondo in miniatura, un paesino di una provincia rurale in completa decadenza, un micro universo che sembra esalare i suoi ultimi respiri sotto l’osservazione di creature aliene.

La crudezza delle immagini si unisce ai testi crepuscolari e ai dialoghi criptici espressi con un dialetto del centro Italia, creando una dissonanza affascinante: Taddei e Canestrari, più che raccontare una storia, danno vita a un’atmosfera, a una sensazione in cui poter specchiare i vizi, le virtù e il declino del nostro paese, spezzato tra tradizioni arcaiche e una modernità tecnologica che appare già vetusta e obsoleta. ,



Tra le crepe di questa situazione appare una natura anch’essa appassita e sofferente, ben rappresentata dal cane che gira per il paese, osservando placido e sconcertato la fine dell’epoca post-moderna, mentre gli esseri umani attorno a lui si affannano nel vivere le proprie vite divise tra un bar e una sessione di realtà virtuale, tra una bestemmia e una religiosa deferenza verso bambole meccaniche senza volto che vengono definite come Sante.

In Verderame si sublima in modo convincente l’essenza stessa di un’Italia ridicola e drammatica, in cui la fine viene vissuta in un immobilismo che mescola mistero antico e progresso zoppicante.

Abbiamo parlato di:

Verderame

Marco Taddei e Samuele Canestrari

Sputnik Press, 2025

200 pagine, brossurato, bianco e nero – 20,00 €