Edizioni Tlon presenta la graphic novel “The neighbors”

Comunicato stampa

Janet e Oliver sono una coppia con due figlie che decide di trasferirsi in una tranquilla cittadina immersa nei boschi, in cerca di pace. Sogno di pace che si trasforma però presto in un incubo, quando i due scoprono che i vicini non sono quello che sembrano. La figlia adolescente Casey inizia infatti a comportarsi in modo sempre più bizzarro, mentre la piccola Isobel, di appena due anni, attira le attenzioni della anziana vicina Agnes, strane cose accadono dentro e fuori la loro casa.

Oliver, mentre prosegue il suo percorso di affermazione di genere, sembra essere l’unico a notare le forze misteriose e oscure che si agitano intorno a loro e a domandarsi di chi ci si possa davvero fidare, anche all’interno della propria famiglia.

The Neighbors è una graphic novel di genere horror che esplora con lucidità e ironia i timori che ogni famiglia custodisce nel profondo, l’orrore suscitato quando intimità ed estraneità sfumano l’una nell’altra.

Jude Ellison S. Doyle, insieme alla fumettista Letizia Cadonici e al colorista Alessandro Santoro, costruisce un mondo in cui temi attuali come i diritti delle persone trans, l’adolescenza e i rapporti familiari, si mescolano con elementi classici dell’horror, evocando atmosfere magiche e spettrali, tra luoghi infestati e possessioni.

Gli autori

JUDE ELLISON SADY DOYLE (1982) vive nello Stato di New York e scrive di femminismo, cinema, letteratura e cultura di massa per numerosi blog e riviste online. La sua firma è apparsa su The Guardian, Elle, The Atlantic e sul magazine GEN di Medium. È autore per Edizioni Tlon dei bestseller Il mostruoso femminile. Il patriarcato e la paura delle donne (2021), Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano (2022) e della graphic novel MAW. Una mostruosa vendetta contro il patriarcato (2023).

Letizia Cadonici è una fumettista italiana. Tra le graphic novel che ha disegnato, Bukowski (BeccoGiallo) e House of Slaughter (Edizioni BD).

Alessandro Santoro è un disegnatore, colorista di fumetti e illustratore italiano.

The neighbors

Jude Ellison S. Doyle, Letizia Cadonici, Alessandro Santoro

Traduzione di Laura Fantoni

Tlon Edizioni, 2024

128 pagine, brossurato, colori – 19,00 €

ISBN: 9791255540878

Disponibile dal 4 dicembre 2024