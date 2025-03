The Neighbors, un horror tra adolescenza, famiglia e diritti trans

Jude Ellison S. Doyle torna in Italia grazie a Edizioni Tlon con una miniserie horror in cui riversa temi a lei cari come il femminismo e i diritti delle persone trans (temi che affronta anche come saggista, come nel caso de Il Mostruoso Femminile e Spezzate, sempre pubblicate da Edizioni Tlon) con solidità e competenza sul genere.

Janet e Oliver si trasferiscono con le figlie Casey e Isobel in una piccola cittadina tra i boschi. Oliver ha compiuto la transizione di genere, condizione che lo ha reso fragile e spaventato, soprattutto dagli altri, tanto che nel momento in cui mette in dubbio i nuovi vicini, diventa difficile credergli. Eppure qualcosa di sinistro sta succedendo intorno a loro, qualcosa che sembra mirare soprattutto a Casey e Isobel.

Lo spazio di soli cinque episodi dalla contenuta foliazione del canonico comic book americano (in originale la mini è stata pubblicata da BOOM! Studios) non è un limite o un problema per Doyle, che riesce a gestire una grande numero di informazioni, personaggi e condizioni, lavorando su narrazione e costruzione della tensione senza sovraccaricare o affidarsi all’uso di muri di testo e corpose didascalie.

Ci sono diversi avvenimenti da esporre, dall’insediamento della famiglia ai primi sospetti, personaggi da inquadrare, con tutto il loro bagaglio emotivo e storico (di nuovo il tema di genere, ma anche i turbamenti adolescenziali di Casey), temi (al genere si affiancano quello delle relazioni familiari e con la società oltre al tema dell’identità), una trama da dipanare e atmosfere da costruire, visto che parliamo pur sempre di una storia dell’orrore.

Coadiuvata dalle tavole di Letizia Cadonici e dai colori di Alessandro Santoro, Doyle costruisce un setting che potrebbe essere perfetto per un film horror, solido e che valorizza al massimo lo spazio (di pagine qui, di minutaggio in quel caso) contenuto.

Le meccaniche metaforiche del genere esaltano contenuti e temi in una modalità non forzata, pretestuosa o moralistica. Il loro ruolo è quello di essere componenti e motori della trama, non inseriti o appiccicati con intenti critici o pedagogici e vengono gestiti con un gusto estremamente contemporaneo.

Le tavole e le vignette hanno una scansione cinematografica, con una gabbia molto variabile che utilizza molto i primi piani e i dettagli (mani, bocche e occhi soprattutto) per raccontarci stati d’animo, emozioni e intenzioni. Il segno di Cadonici è essenziale e molto espressivo e permette di tracciare un’ampia gamma recitativa nei personaggi, permettendo all’autrice di raccontare il tutto attraverso dialoghi ficcanti e rare didascalie. Luci, ombre e colori dai tocchi acidi messi in campo da Santoro aiutano ed esaltano la costruzione delle atmosfere e di un senso di perturbante inquietudine che aleggia dalla prima all’ultima vignetta. Forse, nella solida compattezza, qualche passaggio risulta repentino: se narrativamente (e in maniera soddisfacente per il lettore) risulta tutto compiuto, resta l’impressione di una certa “velocità”, con le cose che succedono in uno spazio temporale molto compresso.

Nonostante questo il racconto si prende comunque i suoi spazi, con alcune sequenze mute o quasi costruite per lasciare il giusto spazio all’atmosfera.

Purtroppo il volume (realizzato con carta di non altissimo pregio) non presenta le copertine della mini a corredo (esclusa quella che fa da cover, la bella ed evocativa illustrazione di Miguel Mercado), ma offre una brevissima carrellata di studi dei personaggi di Cadonici.

Abbiamo parlato di:

The Neighbors

Jude Ellison S. Doyle, Letizia Cadonici, Alessandro Santoro

Traduzione di Laura Fantoni

Edizioni Tlon, 2024

208 pagine, brossura, colori – 19,00 €

ISBN: 9791255540878