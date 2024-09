Edizioni NPE pubblicherà i Nick Raider di Sergio Toppi

Comunicato stampa

«Non gli darò tregua finché non riuscirò a vederlo dietro le sbarre!»

Con quasi vent’anni di pubblicazioni mensili, quella di Nick Raider è stata una delle serie di fumetto italiane più amate e longeve di sempre. Nata nel 1988 dalla penna di Claudio Nizzi, è stata la prima serie gialla pubblicata da Sergio Bonelli Editore, con protagonista un poliziotto impegnato in una costante lotta contro le più mutevoli forme di criminalità.

Avventure dalle atmosfere crude e realistiche, che vantano ai disegni anche un autore d’eccezione: Sergio Toppi, che ha realizzato le tavole di due storie della serie: Senza respiro e Tracce di sangue. Due episodi in cui l’agente investigativo è alle prese con passaggi di testimone tra boss e il mistero di una ragazzina in fuga dalla Louisiana. A firmare la sceneggiatura è un altro colosso del fumetto, Gino D’Antonio.

Edizioni NPE ha scelto di valorizzare queste due storie, nate dal connubio tra due massimi esponenti della Nona Arte, e di portarle in libreria e fumetteria raccogliendole in un unico volume cartonato di grande formato: Nick Raider: Senza respiro – Tracce di sangue, in uscita il prossimo settembre 2024. La tiratura sarà di duemila copie, tutte numerate a mano.

Il volume, arricchito da una prefazione di Stefano Priarone, si inserisce nella collana di Edizioni NPE dedicata a Sergio Toppi, che conta attualmente ventidue opere del maestro ed è in continua evoluzione. Tra le pubblicazioni anche il volume Julia – L’eterno riposo, l’unica storia della serie Bonelli Julia disegnata da Toppi.

Nick Raider – Senza Respiro/Tracce di Sangue

Gino D’Antonio, Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2024

200 pagine, cartonato, bianco e nero – 29,90 €

ISBN: 9788836272532