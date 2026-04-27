Edizioni NPE ospita Miguel Ángel Martín al Comicon 2026

Comunicato stampa

Miguel Ángel Martín torna in Italia e, in anteprima assoluta per il Napoli Comicon 2026, porta con sè l’Inferno di Dante Alighieri da lui illustrato, pubblicato da Edizioni NPE in una edizione con cofanetto.

L’autore spagnolo sarà ospite presso lo Stand 1S43 di Edizioni NPE (Padiglione 1), a disposizione dei lettori per sketch e autografi sia sulla novità editoriale che sui suoi titoli già presenti nel catalogo dell’editore.

Date e orari dei firmacopie:

venerdì 1/05/2026 ore 16:00-19:00

ore 16:00-19:00 sabato 2/05/2026 ore 10:30-12:30 / 15:00-18:00

ore 10:30-12:30 / 15:00-18:00 domenica 3/05/2026 ore 10:30-12:30.

Nessuna prenotazione necessaria, l’accesso è libero.