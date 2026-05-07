Edizioni NPE presenta il Momotaro di Sergio Toppi

Comunicato stampa

Nel cuore di una foresta antica prende forma il destino di Momotaro, il bambino chiamato a riportare l’armonia in un mondo segnato dall’oscurità.

Sergio Toppi rielabora la celebre leggenda giapponese trasformandola in un racconto iniziatico dove il cammino dell’eroe si snoda tra natura selvaggia e presenze spirituali.

Il volume, pubblicato da Edizioni NPE e nelle librerie dall’8 maggio 2026, riporta l’opera al suo bianco e nero originale, permettendo al segno dell’autore di emergere in tutta la sua forza espressiva e materica.

Il viaggio del protagonista non è soltanto una sfida contro demoni e stregoni, ma una profonda riflessione morale sospesa tra misticismo e destino. Toppi popola la scena di animali silenziosi e foreste vive, rendendo ogni elemento un simbolo carico di significato. Apparso per la prima volta tra il settembre e l’ottobre del 2001 su Il Giornalino, questo lavoro si inserisce nel filone orientale tanto caro all’autore.

Il volume, ventinovesimo della collana dedicata a Sergio Toppi da Edizioni NPE, è arricchito da una introduzione di Luca Franceschini, scrittore di romanzi e sceneggiatore di fumetti.

Momotaro

Sergio Toppi

Edizioni NPE, 2026

64 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788836273133