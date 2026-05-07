Edizioni NPE presenta il Momotaro di Sergio Toppi

7 Maggio 2026
di
La celebre leggenda giapponese rivive nell'interpretazione fumettistica del maestro Sergio Toppi.
COVER TOPPI Momotaro

Comunicato stampa

Nel cuore di una foresta antica prende forma il destino di Momotaro, il bambino chiamato a riportare l’armonia in un mondo segnato dall’oscurità.
Sergio Toppi rielabora la celebre leggenda giapponese trasformandola in un racconto iniziatico dove il cammino dell’eroe si snoda tra natura selvaggia e presenze spirituali.
Il volume, pubblicato da Edizioni NPE e nelle librerie dall’8 maggio 2026, riporta l’opera al suo bianco e nero originale, permettendo al segno dell’autore di emergere in tutta la sua forza espressiva e materica.

Il viaggio del protagonista non è soltanto una sfida contro demoni e stregoni, ma una profonda riflessione morale sospesa tra misticismo e destino. Toppi popola la scena di animali silenziosi e foreste vive, rendendo ogni elemento un simbolo carico di significato. Apparso per la prima volta tra il settembre e l’ottobre del 2001 su Il Giornalino, questo lavoro si inserisce nel filone orientale tanto caro all’autore.
Il volume, ventinovesimo della collana dedicata a Sergio Toppi da Edizioni NPE, è arricchito da una introduzione di Luca Franceschini, scrittore di romanzi e sceneggiatore di fumetti.

Momotaro
Sergio Toppi
Edizioni NPE, 2026
64 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €
ISBN: 9788836273133

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