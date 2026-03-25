Edizioni NPE pubblica una nuova edizione della Divina Commedia a fumetti di Toninelli

25 Marzo 2026
di
Arriva in libreria una nuova edizione del viaggio di Dante secondo Marcello Toninelli con colori del figlio Jacopo.
Dante – La Divina Commedia a fumetti thumb

Comunicato stampa

COVER Dante – La Divina Commedia a fumetti newsIl viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso acquista una nuova dimensione narrativa nel volume Dante – La Divina Commedia a fumetti, firmato da Marcello Toninelli con colori del figlio Jacopo Toninelli e proposto nuovamente in una nuova edizione da Edizioni NPE, disponibile in libreria dal 27 marzo 2026.
L’universo letterario italiano per eccellenza viene filtrato attraverso la lente satirica, traghettando i lettori lungo i tre regni d’oltretomba. 

Toninelli mantiene intatto l’impianto narrativo originale pur popolandolo di invenzioni grafiche e attualizzazioni che rendono il cammino di Dante e Virgilio un’esperienza più contemporanea.
Attraverso una sequenza di strisce umoristiche, l’autore tratteggia un protagonista ingenuo scortato da una guida ironicamente paterna, rendendo accessibili temi e personaggi complessi a un pubblico trasversale che unisce studenti, insegnanti e semplici curiosi. 

Non si tratta solo di una sintesi narrativa, ma di un progetto editoriale curato per anni dall’autore che include anche la biografia di Dante a fumetti, il suo albero genealogico e un apparato alfabetico dei personaggi, tutti rigorosamente illustrati.
Toninelli conferma così la sua attitudine nel reinterpretare i grandi classici, trasformando la materia letteraria in un racconto che diventa anche una guida ragionata e divertente per orientarsi con facilità nell’universo dantesco.

Il volume è aperto da una introduzione dello scrittore, critico e giornalista Sergio Rossi.  Questa pubblicazione inaugura la nuova collana di Edizioni NPE dedicata a Marcello Toninelli, concepita per riproporre le sue note rivisitazioni dei classici e le opere che ne hanno segnato la carriera.

Dante – La Divina Commedia a fumetti
Marcello Toninelli, Jacopo Toninelli (colori)
Edizioni NPE, 2026
264 pagine, cartonato, colori, 25,00 €
ISBN: 9788836273089

 

la redazione

la redazione

Rivista amatoriale online di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

[pps_post_list_box layout=”pps_post_list_box_359341″]

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli