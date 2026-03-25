Edizioni NPE pubblica una nuova edizione della Divina Commedia a fumetti di Toninelli

Comunicato stampa

Il viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso acquista una nuova dimensione narrativa nel volume Dante – La Divina Commedia a fumetti, firmato da Marcello Toninelli con colori del figlio Jacopo Toninelli e proposto nuovamente in una nuova edizione da Edizioni NPE, disponibile in libreria dal 27 marzo 2026.

L’universo letterario italiano per eccellenza viene filtrato attraverso la lente satirica, traghettando i lettori lungo i tre regni d’oltretomba.

Toninelli mantiene intatto l’impianto narrativo originale pur popolandolo di invenzioni grafiche e attualizzazioni che rendono il cammino di Dante e Virgilio un’esperienza più contemporanea.

Attraverso una sequenza di strisce umoristiche, l’autore tratteggia un protagonista ingenuo scortato da una guida ironicamente paterna, rendendo accessibili temi e personaggi complessi a un pubblico trasversale che unisce studenti, insegnanti e semplici curiosi.

Non si tratta solo di una sintesi narrativa, ma di un progetto editoriale curato per anni dall’autore che include anche la biografia di Dante a fumetti, il suo albero genealogico e un apparato alfabetico dei personaggi, tutti rigorosamente illustrati.

Toninelli conferma così la sua attitudine nel reinterpretare i grandi classici, trasformando la materia letteraria in un racconto che diventa anche una guida ragionata e divertente per orientarsi con facilità nell’universo dantesco.

Il volume è aperto da una introduzione dello scrittore, critico e giornalista Sergio Rossi. Questa pubblicazione inaugura la nuova collana di Edizioni NPE dedicata a Marcello Toninelli, concepita per riproporre le sue note rivisitazioni dei classici e le opere che ne hanno segnato la carriera.

Dante – La Divina Commedia a fumetti

Marcello Toninelli, Jacopo Toninelli (colori)

Edizioni NPE, 2026

264 pagine, cartonato, colori, 25,00 €

ISBN: 9788836273089