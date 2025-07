Se sette secoli fa Dante avesse immaginato che un ghibellino senese avrebbe reinterpretato la sua Commedia, certo ne sarebbe rimasto un po’ sconvolto.

La riduzione a fumetti realizzata da Marcello Toninelli, che Shockdom propone in un’edizione definitiva con l’adattamento delle tre cantiche e la vita di Dante , ha accompagnato l’autore per svariati anni della sua carriera e oltre a essere un immenso atto d’amore per il sommo Poeta, risulta una riuscita trasposizione di vicende e personaggi all’apparenza “antichi” rivisitati in chiave moderna e attuale.

Usando quale elemento sintattico del linguaggio fumetto la striscia e la sua immediatezza, Toninelli presenta un compendio di tutti i principali personaggi che Dante incontra nel suo viaggio attraverso i tre regni ultraterreni. L’autore investe vicende e figure storiche con la forza dell’ironia e della comicità, spogliando i personaggi di quella aulicità che li contraddistingue nell’opera dantesca e avvicinandoli in tal modo al lettore, sempre con rispetto e rigore verso la fonte originaria.

È ammirevole la capacità dell’autore di contaminare le vicende tradizionali con fatti e avvenimenti del mondo contemporaneo, condendo il tutto con un tratto semplice ma dettagliato e fondato su una comicità elementare che sfrutta il linguaggio del corpo e si articola intorno a gag tanto semplici quanto efficaci. Tutti elementi che rendono piacevole la lettura delle oltre 250 pagine del volume e ci ricordano che, a 750 anni di distanza, vizi e virtù del genere umano restano sempre le stesse.

Abbiamo parlato di:

Dante – La Divina Commedia a fumetti

Marcello Toninelli

Shockdom, 2015

256 pagine, brossurato, colori, 25,00 €

ISBN: 9788896275757