E se cadrai. La storia di Lauro De Bosis

Comunicato stampa

“E se un aeroplano volasse su Roma esortando gli italiani a mettere fine alla loro schiavitù e vergogna?”

Poeta, intellettuale, aviatore: Lauro De Bosis ha poco più di trent’anni quando decide di sfidare apertamente la dittatura fascista. In un’Italia dove la libertà è stata soffocata, fonda un movimento liberale clandestino, scrive, denuncia, resiste.

Poi sceglie un gesto estremo e spettacolare: il 3 ottobre 1931 decolla dalla Francia e vola su Roma per lanciare sulla capitale centinaia di migliaia di manifestini, affidando al cielo le parole di libertà che il regime vorrebbe cancellare.

Lauro sa di rischiare la vita e lascia, prima della partenza, un testamento spirituale che è una delle prime grandi testimonianze della Resistenza al fascismo: il racconto di un uomo che, solo contro una dittatura, trasformò il proprio coraggio in un monito che tutt’oggi perdura.

E se cadrai, testi di Danilo Deninotti e disegni di Luigi Zetti, è una storia che attraversa i primi sette anni del fascismo italiano, narrata dal punto di vista di Lauro: un borghese colto, un conservatore dell’Italia quale era stata creata dal Risorgimento; ma anche un ragazzo pieno di vita e affascinante, che vuole combattere la dittatura armato di un romanticismo ottocentesco, seguendo il suo credo liberale.

La graphic novel, edita da Edizioni Voilier, sarà disponibile in libreria dalla metà di novembre 2026.

Gli autori

Danilo Deninotti, sceneggiatore, ha pubblicato i graphic novel Kurt Cobain. Quando ero un alieno (Edizioni BD, 2013, Feltrinelli Comics, 2025, con i disegni di Toni Bruno), Wish you were here. Syd Barrett e i Pink Floyd (Edizioni BD, 2015, con i disegni di Luca Lenci), Lamiere. Storie da uno slum di Nairobi con Giorgio Fontana e Lucio Ruvidotti (Feltrinelli Comics, 2019) e l’inchiesta Il secondo mare (La Revue Dessinée Italia, 2023, illustrato da Kanjano). Scrive storie per il settimanale Topolino.

Luigi Zetti, disegnatore, approda ai fumetti con il collettivo di autoproduzione I CANI. Parallelamente al fumetto collabora con le maggiori agenzie di comunicazione e case di produzione come visualizer e storyboard artist. Per Tunué pubblica i volumi Una volta ogni mille mai e Hey Gio! Partecipa con il collettivo Cargo alla realizzazione del graphic novel Malmessi e, insieme alla sua compagna Marta Tagliabue, a L’album dei mostri. Per Hazard Edizioni ha pubblicato Li chiamavano lupi sordi. Negli ultimi anni ha illustrato L’atlante del Giambellino, edito da Dynamoscopio, mentre per Poliniani Editore ha realizzato il graphic novel La Grande Molletta.

E se cadrai. La storia di LAuro De Bosis

Danilo Deninotti, Luigi Zetti

Edizioni Voilier, 2026

128 pagine, brossurato, colori – 19,00 €

ISBN: 9791298583016