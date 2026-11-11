The Venetian: Il graphic novel di Giancarlo Esposito

E’ stata diffusa la copertina ufficiale di The Venetian, graphic novel scritto dall’attore Giancarlo Esposito (noto per il ruolo di Gustavo Frink in Breaking Bad) assieme allo sceneggiatore Matt Wheeler, mentre a occuparsi dei disegni è Jay Martin.
In uscita la prossima estate per Gallery 13, un marchio editoriale di Simon & Shuster, il graphic novel è incentrato su Matteo Moro, un sicario scomparso 17 anni prima. Nel tentativo di proteggere la propria famiglia, Matteo ha voltato definitivamente le spalle al mondo del crimine, abbandonando però anche la donna che amava e il figlio che la donna portava in grembo.
Ma quando il figlio dell’uomo viene rapito, questi è costretto a tornare alle sue vecchie abitudini, addentrandosi nuovamente nel sottobosco criminale di Venezia alla ricerca di quel bambino che non ha mai conosciuto. Lungo il cammino, dovrà fare i conti con il peso del suo abbandono e del suo lavoro.