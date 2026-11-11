The Venetian: Il graphic novel di Giancarlo Esposito

11 Novembre 2026
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L'attore di Breaking Bad sceneggiatore di un graphic novel su un sicario.
Thevenetian

E’ stata diffusa la copertina ufficiale di The Venetian, graphic novel scritto dall’attore Giancarlo Esposito (noto per il ruolo di Gustavo Frink in Breaking Bad) assieme allo sceneggiatore Matt Wheeler, mentre a occuparsi dei disegni è Jay Martin.

In uscita la prossima estate per Gallery 13, un marchio editoriale di Simon & Shuster, il graphic novel è incentrato su Matteo Moro, un sicario scomparso 17 anni prima. Nel tentativo di proteggere la propria famiglia, Matteo ha voltato definitivamente le spalle al mondo del crimine, abbandonando però anche la donna che amava e il figlio che la donna portava in grembo.

Ma quando il figlio dell’uomo viene rapito, questi è costretto a tornare alle sue vecchie abitudini, addentrandosi nuovamente nel sottobosco criminale di Venezia alla ricerca di quel bambino che non ha mai conosciuto. Lungo il cammino, dovrà fare i conti con il peso del suo abbandono e del suo lavoro.

Thevenetian copertina
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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