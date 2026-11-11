DC Studios: Dietro uscita Gunn e Safran non solo questioni creative

Secondo quanto riportato da Indiewire, l’uscita di James Gunn e Peter Safran dai DC Studios non riguarderebbe solo questioni legate alla creatività ma anche una politica di riduzione dei costi, visto il forte indebitamento di Skydance di 80 miliardi di dollari, che punta a raggiungere l’obiettivo di un risparmio di 6 miliardi di dollari.

Il sito sottolinea che l’accordo stipulato dai due, la cui scadenza era prevista per il 2027, era molto vantaggioso. Safran veniva retribuito non solo per gestire l’etichetta dedicata ai fumetti, ma al tempo stesso poteva dirigere la propria casa di produzione, The Safran Company. Gunn invece percepiva compensi sia per la produzione di film quali Supergirl e Clayface, sia per la sceneggiatura e la regia di pellicole quali Superman e Man of Tomorrow.

Secondo fonti interne citate da Indiewire, il guadagno complessivo di Gunn per un singolo film arrivava fino a 10 milioni di dollari, sommando i compensi per i vari ruoli ricoperti. Quando l’ex CEO David Zaslav propose questo accordo a entrambi, era anche a causa del fatto che i film tratti dai fumetti poggiavano su basi decisamente più solide, ma anche perchè Zaslav aveva bisogno di un successo dopo i flop di Aquaman e il Regno Perduto e soprattutto The Flash.

Per rendere poi l’offerta molto più allettante, Zaslav concesse una notevole autonomia, con i due che avrebbero riferito solo a lui, mentre Skydance, come è stato reso noto, voleva che i due dirigenti riferissero a Dana Goldberg e Josh Greenstein di Skydance Motion Group.

Il sito inoltre aggiunge che, da quando ha assunto il controllo in seguito alla fusione, Skydance è rimasta sbalordita dalla situazione finanziaria della divisione cinematografica di Warner Bros. a causa di alcuni flop subiti dallo studio solo quest’anno, perdendo centinaia di milioni di dollari con titoli quali il recente Digger con Tom Cruise e prima ancora La Sposa! diretto da Maggie Gyllenhaal e infine, solo questa settimana, Il Gatto col cappello. Tutti progetti approvati da Michael De Luca e Pam Abdy, allontanati da David Ellison.

Sembra inoltre che l’abitudine di Gunn di interagire con i fan rispondendo anche in maniera piccata a certe osservazioni abbia suscitato più di una perplessità alla Warner prima esuccessivamente da parte di Skydance, anche se molti vedono in questo un lato positivo in quanto ha così fatto promozione ai progetti in cantiere.

Il sito sottolinea nuovamente che i due non hanno avuto modo di realizzare appieno la loro visione del DC Universe sul grande schermo, con la conferma che Gunn stava delineando un nuovo film di Superman, un progetto sulla Justice League e uno su Batman, quest’ultimo probabilmente il suo prossimo impegno.