Mostra: “Temporale” di Andrea Ferraris da E/N Enoteca Naturale, Milano

Comunicato stampa

Dal 16 al 29 novembre E/N Enoteca Naturale ospita le tavole originali di Temporale, la graphic novel di Andrea Ferraris pubblicata da Oblomov nel 2024: storie di provincia ambientate tra le colline, le cascine e i boschi del Monferrato. Alle pareti le tavole disegnate a mano, nel bicchiere i vini delle stesse colline.

La mostra nasce dall’incontro tra MonferrArte, galleria d’arte contemporanea online fondata e curata da Vera Dmitrieva, dedicata agli artisti del Monferrato e del Piemonte, ed E/N Enoteca Naturale, enoteca di vini naturali a Milano. Accanto alle tavole, quattro cantine del Monferrato: Adriano Grasso (Calosso), Auriel, Cascina Iuli e Rocco di Carpeneto.

Venerdì 27 novembre, dalle 18 alle 21, Andrea Ferraris è da E/N: incontra i lettori e firma le copie di Temporale. Con lui i vignaioli Adriano Grasso e Marta di Auriel, che raccontano i loro vini al banco. Sulla parete degli ospiti, un pannello con le scene del libro e i balloon vuoti: chiunque può scrivere la sua battuta.

Le tavole originali e le stampe sono in vendita. Il 10% di quanto si vende di Ferraris durante la mostra va a Emergency. Il libro Temporale (20 €) si trova al banco dell’enoteca. La mostra cade durante la settimana di BookCity Milano (23–29 novembre).

E/N Enoteca Naturale, via Santa Croce 19/a, Milano · tutti i giorni 18:00– 23:30 · ingresso libero

Andrea Ferraris. Fumettista genovese, tra fumetto popolare e ricerca: oltre vent’anni di storie Disney per Topolino e graphic novel per Coconino Press e Oblomov, da Churubusco a Temporale. Dal suo Una zanzara nell’orecchio è stato tratto l’omonimo film (2026), diretto da Nicola Rinciari. Le sue tavole raccontano il Monferrato della provincia, le sere d’estate, i lampioni arancioni, le cascine e i boschi, con la grazia di chi sa dire molto con poco.

Per le immagini: Andrea Ferraris, Giù nella valle, Tav. 2 (particolare), da Temporale (Oblomov, 2024). © Andrea Ferraris – Andrea Ferraris, L’ultima cascina, Tav. 2, da Temporale (Oblomov, 2024). © Andrea Ferraris

INFORMAZIONI

E/N Enoteca Naturale · via Santa Croce 19/a, 20122 Milano · tutti i giorni 18:00–23:30 Prenotazione tavoli: enotecanaturale.superbexperience.com · Instagram: @enotecanaturale · @monferrarte · @andrea.ferraris66