Dago #1: il ritorno del Giannizzero Nero

La serie mensile dedicata a Dago, pubblicata ininterrottamente dall’Eura (poi Aurea) Editoriale, dal 1996 al febbraio di quest’anno, per 340 numeri, viene ripresa da Sprea Editori, nuovi licenziatari italiani del personaggio creato da Robin Wood e Alberto Salinas nel 1980, che iniziano con una storia di buona fattura sia sotto il profilo narrativo che sotto l’aspetto grafico.

Gianluca Piredda realizza un’avventura fedele all’universo narrativo del Giannizzero Nero, che costituisce sia un’ideale starting point per i nuovi lettori, con un riuscito prologo onirico che riassume i punti salienti della serie, che un’avventura apprezzabile in piena autonomia. Vengono introdotti nuovi personaggi – come la piratessa Beatriz De Verano, una figura di donna-guerriera molto woodiana – e recuperati alcuni di vecchi, come il “Beylerbeyi” Barbarossa. Lo stesso protagonista – dalla personalità complessa e sfaccettata – viene tratteggiato in maniera efficace, e ne vengono rispettate sia le caratteristiche umane e anti-eroiche che l’adesione a un personale ed inflessibile codice etico.

David Tejada, allievo di Carlos Gomez da cui riprende lo stile grafico, è dotato di un tratteggio che dona volume alle anatomie e di un segno plastico e dinamico, che si distingue soprattutto nell’espressività dei personaggi e nelle inquadrature dal taglio moderno e cinematografico. Come Gomez crea gli sfondi al computer, disegnando poi successivamente i personaggi sulla tavola. Un sistema di lavoro ibrido che a volte causa problemi di risoluzione di stampa, con alcune vignette – soprattutto le splash pages – che appaiono sgranate, e altre visibilmente rimpicciolite.

Interessante anche la parte redazionale, che presenta una sintetica biografia di Robin Wood (a cui viene erroneamente attribuito anche il Calico Jack di Carlos Albiac), un’intervista alla sua ultima moglie e il ritorno della storica Nuvolette di Luca Raffaelli, pubblicata su Lanciostory fin dal 1994 ed entrata nel Guinness dei primati come rubrica di fumetti più longeva della storia.

Abbiamo parlato di:

Dago #1 – Risorto dalle acque

Gianluca Piredda, David Tejada

Sprea Editori, novembre 2026

80 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,90 €

ISSN: 977310390300460001