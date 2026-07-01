E la chiamano Esta-Tex! Live con Mauro Boselli e Maurizio Dotti

Anche se l’estate si sta facendo sentire con temperature decisamente impegnative, le vacanze restano il momento ideale per rallentare i ritmi. Trovare un angolo fresco e rilassarsi in compagnia del Ranger più famoso del West e dei suoi storici pard è la nostra ricetta per rigenerarsi.

Per l’occasione, Lo Spazio Bianco vi invita a un nuovo appuntamento in diretta.

Il focus della diretta

Al centro dell’approfondimento, curato da Filippo Marazzini e Marco D’Angelo, ci sarà il nuovissimo Texone uscito proprio pochissimi giorni fa, intitolato Avidità, scritto da Mauro Boselli e straordinariamente disegnato da Michele Rubini.

Oltre a questo volume speciale, la serata sarà l’occasione perfetta per goderci una super anteprima esclusiva: vi porteremo infatti dietro le quinte di Shark Island, il primo atto dell’attesissimo ciclo della serie regolare che animerà l’estate texiana, svelando i dettagli di questa avventura prima che arrivi in edicola.



Gli ospiti d’onore

A guidarci in questo viaggio tra le pagine ci sarà una coppia d’assi d’eccezione: Mauro Boselli, sceneggiatore di entrambe le storie, e Maurizio Dotti, colonna portante della scuderia Bonelli e straordinario disegnatore proprio di Shark Island, pronto a raccontarci come ha preso vita visivamente questa nuova saga. Durante la diretta il pubblico potrà interagire con gli ospiti facendo domande in chat.



Quando: Giovedì 2 luglio 2026, a partire dalle ore 21:00

Dove: In diretta sul canale YouTube de Lo Spazio Bianco



Le porte di Shark Island si aprono in anticipo: vi aspettiamo in diretta per scoprire tutti i retroscena. Non mancate!